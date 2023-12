Racija pod krinko: policist, preoblečen v Božička, aretiral preprodajalca drog

Namesto da bi širil božično vzdušje, je Božiček s svojimi pomočniki pomagal pri aretaciji dveh moških, ki sta doma shranjevala kokain in marihuano za nadaljnjo prodajo.

Perujska policijska uprava je objavila tudi videoposnetek operacije pod krinko. V glavni vlogi pa policist, preoblečen v Božička, ki najprej z velikim kladivom razbije vhodna vrata, nato policisti pregledajo notranjost objekta, v katerem so našli sumljive pakete, za konec pa sledi še aretacija glavnih osumljencev. Stara sta 25 in 32 let, poroča AP.

"Odločili smo se, da se preoblečemo v Božička, da bi v tej nevarni soseski ostali neopaženi," je novinarjem po uspešni akciji povedal Walter Palomino, vodja oddelka nacionalne policije. "Naša strategija je uspela. Božiček je ujel zlobno jelenjo tolpo," je še dodal v šali.

Policija je sicer zasegla več sto paketov kokaina in marihuane. Kaj točno in koliko so zasegli, niso razkrili.

To pa ni prva takšna akcija perujske policije. Konec oktobra so izkoristili noč čarovnic, se preoblekli v like iz grozljivk in pridržali dva člana domnevne kriminalne združbe.