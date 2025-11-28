Preiskovalci vdrli na dom 'kijevskega zelenega kardinala'

"Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAP) izvajata preiskave v prostorih vodje urada predsednika Ukrajine," je NABU sporočil na družbenem omrežju. V začetku tega meseca so ukrajinski poslanci in nadzorni organi zahtevali, da Volodimir Zelenski odpusti Andrija Jermaka zaradi škandala, povezanega s korupcijo v energetiki. "Preiskovalni ukrepi so odobreni in se izvajajo v okviru tekoče preiskave," je urad dodal glede racije.
Jermak že od izvolitve Volodimirja Zelenskega velja za enega najmočnejših ljudi v Ukrajini. Poleg vloge glavnega svetovalca in šefa predsedniškega kabineta, je Jermak tudi eden od ključnih sogovornikov z zahodnimi zavezniki, prav tako je član poveljstva štaba vrhovnega poveljnika, najvišjega organa poveljevanja in nadzora ukrajinskih oboroženih sil. Business Insider je leta 2023 o njem zapisal, da je mož "z resnično močjo" v Ukrajini, Politico pa ga je poimenoval "kijevski zeleni kardinal". Revija Time ga je leta 2024 celo uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu.
Jermak je sodeloval tudi na zadnjih pogovorih z ameriško administracijo glede predloga mirovnega načrta, ki ga je skovala ameriška stran.
Poleti sta urad Zelenskega in parlament v Kijevu poskušala odpraviti neodvisnost NABU in SAP ter ju postaviti pod nadzor politično imenovanega generalnega državnega tožilca Ukrajine. To je sprožilo prve množičnejše proteste proti oblasti od začetka ruske invazije. EU je nato Zelenskega pozvala k ponovnemu razmisleku glede njegovih namer, predsednik pa si je nato pod pritiskom premislil.
Pred dvema tednoma so protikorupcijske agencije razbile domnevno kriminalno združbo, ki so jo sestavljali sedanji in nekdanji energetski uradniki, znani poslovnež, vladni ministri in nekdanji podpredsednik vlade. Poslovneža Timur Mindič in Oleksandr Cukerman sta po poročanju medijev pobegnila v Izrael, pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk pa sta odstopila.
Jermak je potrdil, da so preiskovalci pri njem doma ter da imajo "neomejen dostop do stanovanja, moji odvetniki pa so prisotni na kraju samem in sodelujejo s policisti."
