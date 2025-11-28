Svetli način
Tujina

Preiskovalci vdrli na dom 'kijevskega zelenega kardinala'

Kijev, 28. 11. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
3

Ukrajinski protikorupcijski organi so vdrli v prostore nekdaj nedotakljivega glavnega svetovalca predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrija Jermaka. Njegovo ime se sicer omenja že od začetka korupcijskega škandala pri stomilijonskih podkupovanjih v energetskem sektorju. Jermak je najtesnejši sodelavec ukrajinskega predsednika, za katerega nekateri celo pravijo, da je "vladar iz sence".

"Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAP) izvajata preiskave v prostorih vodje urada predsednika Ukrajine," je NABU sporočil na družbenem omrežju. V začetku tega meseca so ukrajinski poslanci in nadzorni organi zahtevali, da Volodimir Zelenski odpusti Andrija Jermaka zaradi škandala, povezanega s korupcijo v energetiki. "Preiskovalni ukrepi so odobreni in se izvajajo v okviru tekoče preiskave," je urad dodal glede racije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jermak že od izvolitve Volodimirja Zelenskega velja za enega najmočnejših ljudi v Ukrajini. Poleg vloge glavnega svetovalca in šefa predsedniškega kabineta, je Jermak tudi eden od ključnih sogovornikov z zahodnimi zavezniki, prav tako je član poveljstva štaba vrhovnega poveljnika, najvišjega organa poveljevanja in nadzora ukrajinskih oboroženih sil. Business Insider je leta 2023 o njem zapisal, da je mož "z resnično močjo" v Ukrajini, Politico pa ga je poimenoval "kijevski zeleni kardinal". Revija Time ga je leta 2024 celo uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

Jermak je sodeloval tudi na zadnjih pogovorih z ameriško administracijo glede predloga mirovnega načrta, ki ga je skovala ameriška stran.

Andrij Jermak in Marco Rubio
Andrij Jermak in Marco Rubio FOTO: AP

Poleti sta urad Zelenskega in parlament v Kijevu poskušala odpraviti neodvisnost NABU in SAP ter ju postaviti pod nadzor politično imenovanega generalnega državnega tožilca Ukrajine. To je sprožilo prve množičnejše proteste proti oblasti od začetka ruske invazije. EU je nato Zelenskega pozvala k ponovnemu razmisleku glede njegovih namer, predsednik pa si je nato pod pritiskom premislil.

Pred dvema tednoma so protikorupcijske agencije razbile domnevno kriminalno združbo, ki so jo sestavljali sedanji in nekdanji energetski uradniki, znani poslovnež, vladni ministri in nekdanji podpredsednik vlade. Poslovneža Timur Mindič in Oleksandr Cukerman sta po poročanju medijev pobegnila v Izrael, pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk pa sta odstopila.

Preberi še Med junaštvom in korupcijo: služabnik ljudstva?

Jermak je potrdil, da so preiskovalci pri njem doma ter da imajo "neomejen dostop do stanovanja, moji odvetniki pa so prisotni na kraju samem in sodelujejo s policisti."

andrij jermak preiskava racija korupcija zelenski ukrajina
Naslednji članek

Orban bo obiskal Putina: nafta, plin in vojna v Ukrajini

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
28. 11. 2025 10.07
Kar pošiljajte denar v Ukrajino, kjer si bodo razdelili koritarji. Enako je s pošiljanjem denarja v Gazo, kjer ga dobi v roke Hamas. Ampak našim levim politikom se tega ne da dopovedati. Seveda ne, ker ni njihov denar ampak naš.
ODGOVORI
0 0
galeon
28. 11. 2025 10.04
+0
Zelenc uničuje svoje nasprotnike. Res se bliža konec.
ODGOVORI
2 2
bb5a
28. 11. 2025 10.02
+2
Komaj čakam, da zaprejo še glavnega ukrajinskega kriminalca Zelenskega in njegovo ženo... pa lepo bi blo, da bi zaprli tudi vse EU politike, ki podpirajo to vojno v zameno za denar...
ODGOVORI
3 1
