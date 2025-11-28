Preiskovalci vdrli na dom 'kijevskega zelenega kardinala'

"Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAP) izvajata preiskave v prostorih vodje urada predsednika Ukrajine," je NABU sporočil na družbenem omrežju. V začetku tega meseca so ukrajinski poslanci in nadzorni organi zahtevali, da Volodimir Zelenski odpusti Andrija Jermaka zaradi škandala, povezanega s korupcijo v energetiki. "Preiskovalni ukrepi so odobreni in se izvajajo v okviru tekoče preiskave," je urad dodal glede racije.

Jermak že od izvolitve Volodimirja Zelenskega velja za enega najmočnejših ljudi v Ukrajini. Poleg vloge glavnega svetovalca in šefa predsedniškega kabineta, je Jermak tudi eden od ključnih sogovornikov z zahodnimi zavezniki, prav tako je član poveljstva štaba vrhovnega poveljnika, najvišjega organa poveljevanja in nadzora ukrajinskih oboroženih sil. Business Insider je leta 2023 o njem zapisal, da je mož "z resnično močjo" v Ukrajini, Politico pa ga je poimenoval "kijevski zeleni kardinal". Revija Time ga je leta 2024 celo uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

Jermak je sodeloval tudi na zadnjih pogovorih z ameriško administracijo glede predloga mirovnega načrta, ki ga je skovala ameriška stran.