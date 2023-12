Racija proti preprodajalcem mamil: pridržali 15.000 ljudi

Po navedbah šrilanške policije so policisti v operaciji zasegli 272 kilogramov indijske konoplje, 35 kilogramov hašiša in devet kilogramov heroina. Šrilanške oblasti domnevajo, da mamilarske združbe otoško državo v Indijskem oceanu uporabljajo kot pomembno tranzitno točko, navaja AFP.

Policija je sporočila, da je pridržala 13.666 osumljencev in skoraj 1100 odvisnikov od drog, ki so jih že poslali na obvezno zdravljenje v rehabilitacijske centre, ki delujejo pod okriljem vojske.

Šrilanški mediji so objavili številne posnetke policistov in vojakov, ki s pomočjo policijskih psov preiskujejo domove v prestolnici Kolombo in v drugih mestih v državi. Po navedbah policije bodo z racijami med božičnimi prazniki prekinili, nadaljevale pa naj bi se v torek, ko bodo na Šrilanki sicer praznovali budistični praznik.

Aktivisti, ki delujejo na področju človekovih pravic so medijem dejali, da so racije nezakonite, saj jih je policije izvedla brez ustreznih policijskih nalogov. Obenem so pozvali osumljene naj se seznanijo s podrobnostmi racije, da bodo lahko kasneje sprožili pravne postopke.

Aktivisti so v objavi na družbenem omrežju zapisali, da racije niso temeljile na preverljivih dokazih, češ da naj bi policija namerno preiskala revnejše predele države. Policija je po njihovih navedbah pridržala le lokalne preprodajalce in uporabnike drog, ne pa tudi ljudi, ki so ključni členi preprodajalskih verig.

Največjo operacijo proti preprodajalskim združbam je policija izvedla leta 2016, ko je zasegla 800 kilogramov kokaina.