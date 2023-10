Racija v migrantskem centru: prijeli dve osebi, 20 tujcem grozi deportacija

V akciji so sodelovali uslužbenci državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA), mejne policije BiH, direkcije za koordinacijo policijskih organov BiH, ministrstva za notranje zadeve sarajevskega kantona, službe za tujce in obveščevalne agencije (OSA).

Policija je sicer v migrantskem centru iskala osebe, ki so nezakonito bivale na območju centra, iskali so tudi nezakonito orožje, droge in druge prepovedane predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj ali lahko ogrožajo varnost prebivalcev centra in zaposlenih.

Bosna in Hercegovina je bila zaradi povečanega števila migrantov v zadnjih mesecih pogosto tarča kritik svoje zahodne sosede Hrvaške. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je vzrok za povečan migracijski pritisk v soboto pripisal predvsem vizumski politiki BiH in izrazil prepričanje, da bi morala BiH uvesti strožja merila za vstop na svoje ozemlje.

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je v četrtek, dva dni pred ponovno uvedbo nadzora na meji med Slovenijo in Hrvaško, poudaril pomembnost tega, da BiH sklene sporazum o sodelovanju z evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex, ki bi ji pomagala pri zaščiti meja. Pri tem je ponovil, da na Hrvaškem meje varuje 6700 policistov, in poudaril, da so v zadnjem obdobju pridržali več kot tisoč tihotapcev nezakonitih migrantov.