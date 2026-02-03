Naslovnica
Tujina

Racija v pariških pisarnah Muskovega omrežja X

Pariz, 03. 02. 2026 12.04 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
STA M.S.
X

V pisarnah družbenega omrežja X v Parizu poteka preiskava, je sporočilo francosko tožilstvo. Kot so pojasnili v objavi na omrežju X, preiskavo, v kateri naj bi preučili zlasti delovanje algoritmov družbenega omrežja, izvaja enota za kibernetski kriminal, vanjo pa je vključen tudi Europol.

Po navedbah tožilstva je današnja racija v pisarnah podjetja ameriškega milijarderja Elona Muska povezana s preiskavo, ki se je začela januarja lani.

V okviru te preiskave je tožilstvo Muska in nekdanjo izvršno direktorico X Lindo Yaccarino danes povabilo na zaslišanje, ki bo 20. aprila.

Preiskavo so uvedli po prijavi francoskega poslanca glede domnevno pristranskih algoritmov omrežja X. Odtlej so jo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razširili na druga kazniva dejanja, med katerimi so sostorilstvo pri posedovanju otroške pornografije, sostorilstvo pri razširjanju, ponujanju ali omogočanju dostopa do otroške pornografije, globoki ponaredki s spolno vsebino in zanikanje holokavsta.

Pisarna družbenega omrežja X v Franciji je pristojna za komunikacijo in odnose z javnostmi.

Tožilstvo je še sporočilo, da se umika z omrežja X in bo odslej komuniciralo preko družbenih omrežij LinkedIn in Instagram.

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
03. 02. 2026 13.40
Glede na Trampa in klub oligarhije je pravilno, da se preveri in pogleda njihove rabote!?
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
03. 02. 2026 13.40
Vsa ta družbena vprašanja omrežja so zlo in programiranje ljudi. Na žalost ljudje, namesto da bi čas porabljali koristno, izgubljajo na teh družbenih omrežjih in pišejo bedarije. In seveda iščejo potrditev, vsak za svoje blodnje. V opomnik - svoboda vsakega posameznika je omejena s svobodo drugih. Definicija svobode ne pomeni, da je dovoljeno vse - to je kaos.
Odgovori
0 0
veneti
03. 02. 2026 13.31
Levico panika da bodo ljudje dobivali novice drugje kot na vseh levih medijih, ki samo nakladajo o Gazi in človekovih pravicah za kriminalne priseljence.
Odgovori
-1
0 1
biggie33
03. 02. 2026 13.27
Svoboda govora po evropsko!! Če nam ne odgovarja, prepovemo, hahaha, sramota!!
Odgovori
0 0
NeXadileC
03. 02. 2026 13.06
Jaz sem prepričan, da je Musk na to pripravljen, in da se bodo lahko le ta ušesi praskali...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
03. 02. 2026 13.04
"Zanikanje Holokavsta" 😂😆🤣😆😂, kaj še?
Odgovori
+1
1 0
lokson
03. 02. 2026 12.56
Original članek, nikjer ne omenja otroške pornografije in ostalih priveskov, katere ste dodali. Tam piše, eksplicitno vsebino, katera prikazuje tudi ženske in otroke. Gre pa za AI platforme.
Odgovori
+3
4 1
jzzzze
03. 02. 2026 13.28
Kaj pa so drugega eksplicitne vsebine, ki prikazujejo otroke???
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
03. 02. 2026 12.55
Zaenkrat je X zakon.
Odgovori
+3
4 1
dannyer
03. 02. 2026 12.55
napad na svobodo to smo pričakovali od francije.
Odgovori
+5
6 1
jzzzze
03. 02. 2026 13.29
Ameriški napad na svobodo (Tik-Tok) te pa ni motil???
Odgovori
0 0
lokson
03. 02. 2026 12.53
Če že, vsaj prepišite pravilno od CNN. Original članek, ne omenja stvari, katere ste dodali.
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
03. 02. 2026 12.42
Kaj je pa z večkrat omenjanim umikom omrežja X iz EU, pa tudi Starlink Interneta. EU, Ursula izvaja tisto, za kar je Goebels bil takrat zadolžen. Goviri o dvigu morske razine, a v številnih krajih, kjer jo osebno poznam številna desetletja, je le ta še vedno enaka
Odgovori
+3
5 2
vlahov
03. 02. 2026 12.36
Svobode govora ni več .
Odgovori
+4
5 1
Perrun
03. 02. 2026 12.35
ma naj prepovedo delovanje tem firmam v EU. nobene koristi ni od X in Facebooka in podobnih
Odgovori
-2
2 4
NeXadileC
03. 02. 2026 13.01
Če njih v Bruslju moti, z gitovistjo lahko rečemo, da od tistih firm koristi je.
Odgovori
+2
2 0
jzzzze
03. 02. 2026 13.29
Moti jih tudi ruski Telegram...
Odgovori
0 0
bu?e24 1
03. 02. 2026 12.35
Niko plačajo da depoulera !!žideki pa po 10 otrok
Odgovori
+2
2 0
lokson
03. 02. 2026 12.29
Zakaj ne zapišete resnice. Preiskavo so sprožile razne "Nike " po Evropi, katere so izvajale cenzuro, katre smo v čedalje večjem obsegu deležni tudi pri nas. Čisti populistični prijem, ker je X omogočil še kaj drugega, kot pa prirejene informacije. In sedaj, je ta izrojena "demokracija" prav svinjsko vmešala zraven otroke in ne vem kaj vse še zraven.
Odgovori
+5
7 2
bu?e24 1
03. 02. 2026 12.34
Niso mile ampak njihovi šefi isti kot od janše .sej vete keri !!aha vete vete
Odgovori
+3
5 2
Perrun
03. 02. 2026 12.37
pa kaj govoris? te firme izrabljajo nase otroke, posredno (zasvojenost) ali neposredno (ai goli modeli)
Odgovori
+0
1 1
ho?emVšolo
03. 02. 2026 12.27
BRAVO !!
Odgovori
-4
2 6
Darko32
03. 02. 2026 12.26
Kaj se smešimo. To je politika tihega andzora nad vsemi. Sledi se in namešča sledilnike samo zato, da se čim bolj nadzira. Zato bo morala EU začeti graditi svoje sisteme komuniciranja in tudi programsko opremo za institucije spremeniti.
Odgovori
-3
1 4
