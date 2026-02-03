Racija v pariških pisarnah Muskovega omrežja X

Po navedbah tožilstva je današnja racija v pisarnah podjetja ameriškega milijarderja Elona Muska povezana s preiskavo, ki se je začela januarja lani.

V okviru te preiskave je tožilstvo Muska in nekdanjo izvršno direktorico X Lindo Yaccarino danes povabilo na zaslišanje, ki bo 20. aprila.

Preiskavo so uvedli po prijavi francoskega poslanca glede domnevno pristranskih algoritmov omrežja X. Odtlej so jo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razširili na druga kazniva dejanja, med katerimi so sostorilstvo pri posedovanju otroške pornografije, sostorilstvo pri razširjanju, ponujanju ali omogočanju dostopa do otroške pornografije, globoki ponaredki s spolno vsebino in zanikanje holokavsta.

Pisarna družbenega omrežja X v Franciji je pristojna za komunikacijo in odnose z javnostmi.

Tožilstvo je še sporočilo, da se umika z omrežja X in bo odslej komuniciralo preko družbenih omrežij LinkedIn in Instagram.