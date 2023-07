Racija v Prigožinovi palači: našli tudi nagačenega aligatorja in lasulje

Po preklicanem uporu proti Moskvi, s katerim se je dokončno zameril Kremlju, se je vodja plačancev Wagner dogovoril o umiku v Belorusijo, ruska varnostna služba FSB pa je zdaj preiskala njegovo stanovanje v Sankt Petersburgu. Prokremeljski časnik Izvestia je objavil seznam in fotografije (ne)običajnih stvari, ki so jih našli pri Jevgeniju Prigožinu doma.

Tam je bilo seveda več kosov orožja, streliva in ponarejeni dokumenti ter številni bankovci v različnih uniformah. Pa vojaška uniforma z dvema ducatoma odlikovanj. Izvestia omenja tudi uokvirjeno fotografijo, ki je videti, kot da so na njej odrezane glave njegovih sovražnikov, povzema Sky News .

Med najdenimi predmeti naštevajo tudi kredenco, polno lasulj različnih barv, in nagačenega aligatorja. V kotu bilijardne sobe je stalo velikansko kladivo, na katerem piše "Za uporabo pri pomembnih pogajanjih".

Fotografije, ki so jih objavili, med drugim prikazujejo razkošno zavito stopnišče, ob vznožju katerega na marmornatih tleh stoji klavir. Prigožin je imel doma tudi bazen in savno ter posebno sobo, namenjeno ikonam ruske pravoslavne cerkve.

Upor se je ustavil šele po tem, ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko posredoval z dogovorom, po katerem bi se Prigožin umaknil v Belorusijo. Kot del istega dogovora pa so Wagnerjeve čete dobile tudi možnost, da se vključijo v rusko vojsko ali organe kazenskega pregona, se vrnejo k družini in prijateljem ali pa s Prigožinom odidejo v Belorusijo.

Prigožin se je iz Rusije umaknil po preklicanem oboroženem uporu Wagnerjevih sil proti Moskvi. V nizu dogodkov je vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin konec junija s svojimi silami zakorakal proti ruski prestolnici in vmes že prevzel nadzor nad vojaškimi objekti v dveh ruskih mestih na jugu države.

Prigožin je v sporočilu po uporu jasno povedal, da ni ciljal na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ko je izjavil, da bodo njegove enote vkorakale v Moskvo. "Nismo marširali, da bi strmoglavili rusko vodstvo," je dejal.

Dodal je, da je bil cilj upora preprečiti uničenje Wagnerja in uradnike pozvati na odgovornost, saj da so s svojimi "neprofesionalnimi dejanji zagrešili ogromno napak", na kar je že večkrat opozarjal v zadnjih mesecih. Glavni tarči očitkov sta bila obrambni minister Sergej Šojguj in načelnik generalštaba vojske Valerij Gerasimov.