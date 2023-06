Racija v prostorih Wagnerja: našli naj bi več kot 40 milijonov gotovine

Kot poroča BBC, je vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin potrdil poročanja ruskih medijev, da je ruska zvezna varnostna služba (FSB) med racijo v eni od njegovih pisarn našla večjo količino denarja.

Prigožin je pojasnil, da denar pripada skupini Wagner. Kot je povedal na posnetku na Telegramu, so sredstva namenjena za odškodnine padlim članom Wagnerja, plače in pokritje drugih stroškov. "Wagner zadnjih 10 let posluje le z gotovino, kot je dogovorjeno v naši pogodbi. Tega se v celoti držim," je dodal.