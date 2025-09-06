Racija v ZDA: Pridržali več kot 300 Južnokorejcev

Četrtkova racija v tovarni baterij za električne avtomobile Hyundai in Kia v Georgii je bila največja operacija na eni sami lokaciji v zgodovini preiskav na področju notranje varnosti.

Južnokorejski zunanji minister Cho Hyun je na nujnem sestanku v Seulu danes dejal, da je med 475 aretiranimi več kot 300 ljudi, za katere domnevajo, da so južnokorejski državljani.

"Globoko smo zaskrbljeni in čutimo veliko odgovornost do te zadeve," je po poročanju AFP izjavil Cho. Dodal je, da bo po potrebi odpotoval v Washington na pogovore.

Četrtkovo racijo v ZDA so izvedli v okviru Trumpove vsedržavne protimigrantske kampanje, zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice) pa je sporočila, da je bila rezultat večmesečne preiskave.