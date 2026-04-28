Racije pri članih Hells Angels: zasegli motorje in 2,5 milijona evrov

Od 4. ure zjutraj so specialci preiskali več kot 50 nepremičnin, od stanovanj do poslovnih prostorov članov klubov po Nemčiji, med drugim tudi v Leverkusnu, Kölnu, Dortmundu in Duisburgu. Preiskujejo 44 osumljencev, ki so stari med 21 in 59 let.
V Langenfeldu so aretirali 46-letnega moškega, je sporočila düsseldorfska policija. Gre za predsednika podružnice Hells Angels v Leverkusnu. V njegovi garaži so našli več motorjev Harley-Davidson neznanega lastništva, v deželi Severno Porenje-Vestfalija pa so zasegli tudi orožje.
Tesne povezave s kriminalom
Notranji minister zvezne države Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul je za nemške medije povedal, da se je skupina ukvarjala s trgovino z drogami in da takšne motoristične skupine nimajo nobene zveze z "motociklistično romantiko", temveč so tesno prepletene z organiziranim kriminalom.
Pred leti so v Severnem Porenju-Vestfaliji že prepovedali druge podružnice Hells Angels. Leta 2017 je notranje ministrstvo prepovedalo in razpustilo podružnico Hells Angels MC Concrete City, odločitvi je prikimalo tudi višje sodišče. Klub Hells Angels je imel samo v omenjeni zvezni deželi kar 29 podružnic in skoraj 500 članov.
Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) je mednarodna motoristična organizacija, katere člani običajno vozijo motocikle znamke Harley-Davidson. Klub je bil ustanovljen leta 1948 v Kaliforniji, ZDA. Skozi desetletja je organizacija postala znana po svoji strogi hierarhiji, prepoznavnih barvah (logotip z lobanjo s krili) in članstvu, ki se pogosto povezuje z uporniškim življenjskim slogom. Medtem ko člani sami pogosto poudarjajo bratstvo in ljubezen do motociklizma, so organi pregona v številnih državah organizacijo označili za kriminalno združbo zaradi vpletenosti v nezakonite dejavnosti, kot so trgovina z mamili, izsiljevanje in nasilje.
Izraz 'outlaw motorcycle gang' (OMG) se v kriminologiji uporablja za motoristične klube, katerih člani uporabljajo svojo organizacijo kot sredstvo za izvajanje kaznivih dejanj. Ti klubi se od običajnih motorističnih društev razlikujejo po svoji zaprtosti, strogi disciplini in zavračanju družbenih norm. Pogosto so organizirani v lokalne 'podružnice' (chapters), ki delujejo pod vodstvom predsednika, celotna struktura pa je zasnovana tako, da omogoča nadzor nad ozemljem in nezakonitimi posli, pri čemer se pogosto sklicujejo na pravila, ki so neodvisna od državnih zakonov.
