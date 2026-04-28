Tujina

Racije pri članih Hells Angels: zasegli motorje in 2,5 milijona evrov

Düsseldorf, 28. 04. 2026 17.47 pred 1 uro 1 min branja 14

N.L.
Racije pri članih kluba Hells Angels v Nemčiji

V Nemčiji potekajo obsežne racije članov, povezanih z motorističnim klubom Hells Angels. V 28 mestih so razporedili 1200 policistov, ki so zasegli 2,5 milijona evrov in pridržali predsednika podružnice v Leverkusnu. "Ne gre za motoristično romantiko, gre za tolpe, ki so močno vpete v kriminal," opozarja zvezni notranji minister.

Od 4. ure zjutraj so specialci preiskali več kot 50 nepremičnin, od stanovanj do poslovnih prostorov članov klubov po Nemčiji, med drugim tudi v Leverkusnu, Kölnu, Dortmundu in Duisburgu. Preiskujejo 44 osumljencev, ki so stari med 21 in 59 let.

V Langenfeldu so aretirali 46-letnega moškega, je sporočila düsseldorfska policija. Gre za predsednika podružnice Hells Angels v Leverkusnu. V njegovi garaži so našli več motorjev Harley-Davidson neznanega lastništva, v deželi Severno Porenje-Vestfalija pa so zasegli tudi orožje.

Tesne povezave s kriminalom

Notranji minister zvezne države Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul je za nemške medije povedal, da se je skupina ukvarjala s trgovino z drogami in da takšne motoristične skupine nimajo nobene zveze z "motociklistično romantiko", temveč so tesno prepletene z organiziranim kriminalom.

Pred leti so v Severnem Porenju-Vestfaliji že prepovedali druge podružnice Hells Angels. Leta 2017 je notranje ministrstvo prepovedalo in razpustilo podružnico Hells Angels MC Concrete City, odločitvi je prikimalo tudi višje sodišče. Klub Hells Angels je imel samo v omenjeni zvezni deželi kar 29 podružnic in skoraj 500 članov.

Razlagalnik

Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) je mednarodna motoristična organizacija, katere člani običajno vozijo motocikle znamke Harley-Davidson. Klub je bil ustanovljen leta 1948 v Kaliforniji, ZDA. Skozi desetletja je organizacija postala znana po svoji strogi hierarhiji, prepoznavnih barvah (logotip z lobanjo s krili) in članstvu, ki se pogosto povezuje z uporniškim življenjskim slogom. Medtem ko člani sami pogosto poudarjajo bratstvo in ljubezen do motociklizma, so organi pregona v številnih državah organizacijo označili za kriminalno združbo zaradi vpletenosti v nezakonite dejavnosti, kot so trgovina z mamili, izsiljevanje in nasilje.

Izraz 'outlaw motorcycle gang' (OMG) se v kriminologiji uporablja za motoristične klube, katerih člani uporabljajo svojo organizacijo kot sredstvo za izvajanje kaznivih dejanj. Ti klubi se od običajnih motorističnih društev razlikujejo po svoji zaprtosti, strogi disciplini in zavračanju družbenih norm. Pogosto so organizirani v lokalne 'podružnice' (chapters), ki delujejo pod vodstvom predsednika, celotna struktura pa je zasnovana tako, da omogoča nadzor nad ozemljem in nezakonitimi posli, pri čemer se pogosto sklicujejo na pravila, ki so neodvisna od državnih zakonov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Naiskreni
28. 04. 2026 19.04
Vsaj nekje znajo... 🤣
0 0
Slavni
28. 04. 2026 18.46
13 slika. Dobra kriminalistka ;)
+3
3 0
123soba
28. 04. 2026 18.46
Vprašajte kriminalista Jaka Demšarja, ki je slovencem v letih 1980, 1981 plenil motocikle poštenim slovencem, nato jih je policija bratsko pokupila med seboj....
+0
1 1
špaget
28. 04. 2026 18.42
Moral bi se preimenovat v Alahove angele, pa se jih noben ne bi lotil
+2
3 1
OPUSDEI
28. 04. 2026 18.37
politiki so največji mafijaši... in nobeden se jih ne takne
+4
4 0
Zupkle
28. 04. 2026 18.31
če je krimal imeti rad motore....
-5
1 6
ptuj.si
28. 04. 2026 18.28
Lastniki vas bomo skregali, saj ste pozabili napisati skrajno desna motoristična skupina.
+2
3 1
asdfghjklč
28. 04. 2026 18.14
a oni črni avto na predzadnji sliki so tudi zasegli?
0 0
stoinena
28. 04. 2026 18.33
ja, tistega so v žep dali. ;)
0 0
Andrej77
28. 04. 2026 18.11
Ni potrebno pisati o Nemčiji. Policija ima dovolj podatkov da bi naredila hišno preiskavo pri kraljici 10%...
+12
12 0
asdfghjklč
28. 04. 2026 18.08
American Life ....
+3
3 0
Teleport
28. 04. 2026 18.07
Toj mafija
+0
1 1
varČujem
28. 04. 2026 18.07
Tudi v Sloveniji so te tolpe zelo hudobne....
+4
5 1
Hitri Zigi 78
28. 04. 2026 17.53
Brez veze zihr ne
+1
3 2
