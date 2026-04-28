Racije pri članih Hells Angels: zasegli motorje in 2,5 milijona evrov

Od 4. ure zjutraj so specialci preiskali več kot 50 nepremičnin, od stanovanj do poslovnih prostorov članov klubov po Nemčiji, med drugim tudi v Leverkusnu, Kölnu, Dortmundu in Duisburgu. Preiskujejo 44 osumljencev, ki so stari med 21 in 59 let.

V Langenfeldu so aretirali 46-letnega moškega, je sporočila düsseldorfska policija. Gre za predsednika podružnice Hells Angels v Leverkusnu. V njegovi garaži so našli več motorjev Harley-Davidson neznanega lastništva, v deželi Severno Porenje-Vestfalija pa so zasegli tudi orožje.

Notranji minister zvezne države Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul je za nemške medije povedal, da se je skupina ukvarjala s trgovino z drogami in da takšne motoristične skupine nimajo nobene zveze z "motociklistično romantiko", temveč so tesno prepletene z organiziranim kriminalom.

Pred leti so v Severnem Porenju-Vestfaliji že prepovedali druge podružnice Hells Angels. Leta 2017 je notranje ministrstvo prepovedalo in razpustilo podružnico Hells Angels MC Concrete City, odločitvi je prikimalo tudi višje sodišče. Klub Hells Angels je imel samo v omenjeni zvezni deželi kar 29 podružnic in skoraj 500 članov.