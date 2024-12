Uvažali luksuzna vozila in prek slamnatih podjetij utajili milijonske davke

Mednarodna kriminalna mreža je s prevarantsko shemo uvoza vozil višjega cenovnega razreda špansko blagajno ogoljufala za več kot 17 milijonov evrov davka.

Vodja mreže je bil aretiran v Nemčiji in čaka na izročitev Španiji. Deloval je pod lažno identiteto, pred sodnikom pa se bo poleg obtožb o davčnih goljufijah branil tudi zaradi obtožb o trgovini s prepovedanimi drogami.

V racijah so sicer pridržali kar 30 oseb v 13 španskih pokrajinah in v Nemčiji. Organi pregona so opravili tudi več kot deset hišnih preiskav v obeh državah in zasegli več kot 307.000 evrov gotovine, nakit in različna vozila. Mreži so zasegli tudi luksuzna stanovanja v Španiji, Nemčiji, Litvi in na Portugalskem v skupni vrednosti več kot 11 milijonov evrov, poroča Euronews.