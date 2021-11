Po spletnih grožnjah javnim osebnostim zasegli posodo s kislino in samostrel

V skupini so "nenehno pozivali k sovraštvu in resnim zločinom”, je sporočila policija. Med drugim so omenjali obešanje in streljanje, pa tudi terorizem in "nov pohod na Rim", ki je sicer predstavljal začetek fašistične vladavine v Italiji pod vodstvom Benita Mussolinija leta 1922.

Skupina na družbenem omrežju Telegram, poimenovana Basta Dittatura (Konec diktaturi) , z več deset tisoč člani je bila namenjena organizaciji protestov proti t. i. zelenemu oziroma covidnemu potrdilu. S potrdilom Italijani dokazujejo, da so cepljeni proti covidu, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Med potencialnimi tarčami so bili premier Draghi ter tudi policisti, zdravniki, znanstveniki, novinarji in druge javne osebnosti, ki so jih člani skupine obtoževali "kolaboracije z diktaturo".

Hišne preiskave so izvedli pri 17 najbolj radikalnih članih skupine v 16 mestih, med drugim v Rimu, Milanu, Torinu, Trevisu in Trstu. Med preiskavami so v Palermu zasegli posodo s kislino, v Sieni potni list iz obdobja fašizma, v Brescii in Cremoni pa nože in samostrel.

Grožnje drugače mislečim

Na preiskave se je med drugim odzval predsednik dežele Furlanija-Julijska krajina, kjer so v preteklih tednih potekali množični protesti proti covidnemu potrdilu, Massimiliano Fedriga. "Čakam na rezultate preiskave, ki se nadaljuje. A za to, da bi videli, kako agresivni so ti posamezniki, ki so povsem v manjšini, je dovolj že ogled mojih družbenih omrežij. Tisti, ki misli drugače od teh skrajnih zanikovalcev, je tarča napadov in groženj," je povedal.

Spletno skupino Konec diktaturi so sicer ukinili, a so nato nastale nove skupine za klepet, v katerih se nadaljujejo grožnje. Torinska policija je tamkajšnje tožilstvo pozvala, naj ukine tudi nove skupine.