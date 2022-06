Račja družina povzročila nesrečo na nemški avtocesti

Po navedbah policije se je nesreča zgodila, ko je 65-letni voznik opazil race na cesti in sunkovito ustavil svoje vozilo. Enako je storil tudi 36-letni voznik na sosednjem voznem pasu. Toda 22-letni voznik tretjega vozila, ki se jima je hitro približeval, ju ni pravočasno opazil, zato se je z visoko hitrostjo zaletel v zadnji del avtomobila.

Vsi štirje potniki v avtomobilu 65-letnika so po navedbah policije v nesreči utrpeli poškodbe in so morali na zdravljenje v bolnišnico. Materialno škodo po navedbah nemškega Deutsche Welle ocenjujejo na približno 70.000 evrov.

Družina račk v nesreči ni bila poškodovana in se je "hitro umaknila s kraja nesreče".