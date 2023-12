Račun za vodo v višini 15 tisočakov: upokojenka pristala na intenzivni negi

Upokojenka je ob pogledu na znesek doživela šok, zaradi slabega počutja so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico Borea v Sanremu, poroča Rai News . 88-letnico so hospitalizirali na intenzivni negi.

Da gre za napako, nakazujejo tudi računi za pretekla obdobja, ko ti za posamezno obdobje niso presegli 65 evrov. Brat Caterine Giovinazzo je tako nemudoma odhitel do skupine Iren, ki med drugim domove oskrbuje z elektriko, plinom, daljinskim ogrevanjem in tudi z vodo. Ob prijavi računa pa so v podjetju ugotovili, da se je zgodila napaka.

"Takoj smo začeli s potrebnimi pregledi in stopili v stik z družino gospe ter potrdili, da je račun za več kot 15.000 evrov napačen. Izračunan je bil namreč na podlagi napačnega odčitavanja števca," so pojasnili v podjetju. Fotoodčitavanje naj bi se namreč nanašalo na števec tretje osebe.

Zagotovili so tudi, da so obračun že stornirali ter znova fakturirali porabo gospe, ki znaša 55 evrov za obračunano obdobje. Že vplačan znesek pa bo, kot so zagotovili, 88-letnici povrnjen.