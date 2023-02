Računica ruskih tankov: na 150 uničenih proizvedejo 20 novih

A kot poročajo ruska medijska hiša Novaya Gazeta , teh več deset tisoč delavcev v enem mesecu proizvede le za nizko dvomestno število tankov. Dvajset. To ni niti blizu povpraševanju, ki je od začetka vojne v Ukrajini – seveda – višje.

Hkrati edino rusko proizvodno podjetje težkih oklepnih vozil že nekaj časa ni bilo primerno prenovljeno, saj podjetju zaradi slabega poslovanja primanjkuje sredstev za obnovo oziroma prenovo proizvodnje linije. Rusija se tako zanaša predvsem na obnovo starih oklepnih vozil, teh ima na zalogi več tisoč. Novim 20 tankom tako UralVagonZavod mesečno doda še osem 'posodobljenih' starejših modelov ter 17 na novo zgrajenih starejših tankov, tudi poroča The Economist .

Ker so tudi modernejši tanki veliko bolj napredni. Sama proizvodnja je zato bolj zahtevna ter vzame več časa, prvi razlog povzema Bussines Insider. Poleg tega v državi, ki je pred letom dni začela invazijo na sosednjo Ukrajino, primanjkuje delov za sestavo vojnih vozil, zlasti polprevodnikov.

Ukrajina edino tovarno tankov izgubila ob začetku vojne

S pomanjkanjem težkih oklepnih vozil se sooča tudi napadena Ukrajina, ki tovarne tankov od začetka ruskega obstreljevanja nima več. Kljub temu pa ima pred Rusijo prednost - zaveznike z zahoda, ki so ji že večkrat pomagali z dobavo tankov.

Združene države Amerike so Ukrajini nedavno obljubila 31 tankov Abrams, več evropskih držav pa tanke Leopard 1 in 2. Prvi so že prišli v napadeno državo.