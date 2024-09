Računovodkinja kradla zagrebškemu muzeju: denar zapravljala za luksuz

Zagrebški kriminalisti so zaključili preiskavo zoper 50-letno žensko, ki je bila med avgustom 2021 in februarjem 2024 zaposlena v zagrebškem muzeju umetnosti kot računovodkinja. Kot so ugotovili, je osumljenka redno dvigovala denar iz poslovnega računa in ga porabljala za zasebne namene.

S pridobljenimi sredstvi si je denimo privoščila luksuzna oblačila, hotele, kosila in večerje v restavracijah, prevoze s taksijem, denar pa je nakazovala tudi na račun sorodnice. Z namenom prikrivanja protipravne prilastitve denarja in izogibanja kazenski odgovornosti računovodkinja ni izkazala poslovnih dogodkov v zvezi z evidentiranjem porabljenih sredstev, niti ni sestavila letnih računovodskih poročil zavoda.