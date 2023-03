Radio prinaša šolo v domove afganistanskih deklet

Srednješolkam in študentkam v Afganistanu, ki po ukazu talibanskih oblasti ne smejo več obiskovati pouka, šolo v njihove domove prinaša zasebna radijska postaja. Postaja Voice of Badghis enkrat na teden v živo dve uri oddaja program z naslovom Učenje doma, v kateri gostujejo univerzitetni učitelji in poslušalcem posredujejo svoje znanje.

Skupina deklet iz mesta Qala-e-Naw, glavnega mesta zahodne province Badghis, se enkrat na teden zbere na domu Nazgul Ebrahimi. Pa ne zato, da bi klepetale. Z učbeniki in zvezki v rokah se stiskajo okoli mobilnih telefonov in pozorno poslušajo radijsko oddajo, ki jim pomaga, da sledijo snovi, ki so se je naučile v šoli, preden so se talibani odločili, da jim prepovejo obiskovanje pouka.

icon-expand Afganistanska dekleta FOTO: Enex

"Oddaja Učenje doma nam pomaga pregledati, kaj smo se doslej naučile v šoli. Zdi se mi zelo koristna, saj izkušeni učitelji delijo svoje znanje z nami prek radia," pravi 21-letna Nazgul, ki upa, da bo nekoč lahko dokončala šolanje. Nazgul je želela postati zdravnica, a so se njene sanje pred tremi leti nenadoma razblinile. Ko so talibani avgusta 2021 spet zavzeli Afganistan, je ravno zaključevala srednjo šolo. A zaradi njihove prepovedi obiskovanja izobraževalnih ustanov ženskam ni mogla opraviti zaključnih izpitov. Obljube o zmerni vladavini, ki bo spoštovala pravice žensk in manjšin, so talibani kmalu požrli in spet začeli slediti svoji strogi razlagi islamskega prava in šeriata. Ženskam in dekletom je prepovedan celo obisk javnih parkov in telovadnic. V javnosti morajo biti spet zakrite od glave do pet. Poleg prepovedi obiskovanja srednjih šol in fakultet so ženskam omejili tudi možnosti za zaposlitev.

icon-expand Afganistanske novinarke FOTO: Enex

Prepovedi talibanov so globoko rezale tudi v medije. Ni malo televizijskih voditeljic in novinark poročevalk, ki so ostale brez službe ali pa so morale zaradi pritiska oblasti in moških kolegov dati odpoved. Na 1TV v Kabulu vztrajajo le še redke ženske. "Včasih smo imeli na 1TV veliko žensk. Mnoge so potem, ko so oblasti pričele omejevati delo novinark, odšle v tujino. Zdaj nas je zelo malo," pravi voditeljica na 1TV Taiba Sidiqui, ki mora poročila voditi z zakritimi usti.

icon-expand Afganistanska TV voditeljica FOTO: Enex

Talibanom ni uspelo popolnoma utišati svobodomiselnih Afganistancev, kot je Abdul Razeq Sadiqi, ustanovitelj radijske postaje Voice of Badghis in pobudnik oddaje Učenje doma: "Naše glavne poslušalke so učenke, ki ne smejo hoditi v šolo. To oddajo v živo vodijo univerzitetni učitelji, ki pokrivajo vrsto šolskih predmetov, od družboslovja do znanosti, in ki sodelujejo, da lahko šolarke ostanejo na tekočem s svojim študijem in da njihove lekcije ostanejo sveže v njihovih mislih."

icon-expand Afganistanke na šiviljskem tečaju