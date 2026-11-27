"S ponosom vam predstavljamo našega kandidata na predsedniških volitvah, akademika Radomirja Saičića. Študenti znova zmagujejo!" je na družbenem omrežju X sporočilo študentsko gibanje. Saičić je redni član Srbske akademije znanosti in umetnosti (SANU) in profesor na beograjski fakulteti za kemijo.

Radomir Saičić FOTO: Profimedia

Na oktobrskih parlamentarnih volitvah je bil na 91. mestu volilne liste Študenti zmagujejo, po volitvah pa je postal poslanec. Na ustanovni seji parlamenta je bil izvoljen za nadomestnega člana parlamentarnega odbora za obrambo in notranje zadeve ter odbora za Kosovo, imenovan pa je bil tudi za člana odbora za izobraževanje, navajajo srbski mediji. Saičić je eden od univerzitetnih profesorjev, ki so se med študentskimi protesti med prvimi odkrito vključili v družbeno in politično dogajanje. Med protesti je kritiziral tudi ravnanje policije s protestniki, junija lani pa je podpisal peticijo članov SANU, v kateri so zahtevali odstop tedanjega predsednika države Aleksandra Vučića. Med volilno kampanjo je pritegnil pozornost s svojimi stališči do Kosova, entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske ter Rusije. Med gostovanjem na srbski javni radioteleviziji RTS je Kosovo po poročanju medijev v regiji označil za "začasno okupirano ozemlje", mednarodno priznano mejo med Srbijo in BiH pa za fiktivno oz. geometrijsko. Zavzel se je tudi za dobre odnose z Moskvo, ki da se bolj zavzema za ozemeljsko celovitost Srbije kot tedanja srbska oblast. Saičić je na novinarski konferenci dejal, da so funkcijo predsednika Srbije dolga leta uporabljali za poglabljanje delitev in da je zdaj čas, da ji povrnejo dostojanstvo, poroča portal N1 Srbija.