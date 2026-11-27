"S ponosom vam predstavljamo našega kandidata na predsedniških volitvah, akademika Radomirja Saičića. Študenti znova zmagujejo!" je na družbenem omrežju X sporočilo študentsko gibanje.
Saičić je redni član Srbske akademije znanosti in umetnosti (SANU) in profesor na beograjski fakulteti za kemijo.
Na oktobrskih parlamentarnih volitvah je bil na 91. mestu volilne liste Študenti zmagujejo, po volitvah pa je postal poslanec. Na ustanovni seji parlamenta je bil izvoljen za nadomestnega člana parlamentarnega odbora za obrambo in notranje zadeve ter odbora za Kosovo, imenovan pa je bil tudi za člana odbora za izobraževanje, navajajo srbski mediji.
Saičić je eden od univerzitetnih profesorjev, ki so se med študentskimi protesti med prvimi odkrito vključili v družbeno in politično dogajanje. Med protesti je kritiziral tudi ravnanje policije s protestniki, junija lani pa je podpisal peticijo članov SANU, v kateri so zahtevali odstop tedanjega predsednika države Aleksandra Vučića.
Med volilno kampanjo je pritegnil pozornost s svojimi stališči do Kosova, entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske ter Rusije.
Med gostovanjem na srbski javni radioteleviziji RTS je Kosovo po poročanju medijev v regiji označil za "začasno okupirano ozemlje", mednarodno priznano mejo med Srbijo in BiH pa za fiktivno oz. geometrijsko. Zavzel se je tudi za dobre odnose z Moskvo, ki da se bolj zavzema za ozemeljsko celovitost Srbije kot tedanja srbska oblast.
Saičić je na novinarski konferenci dejal, da so funkcijo predsednika Srbije dolga leta uporabljali za poglabljanje delitev in da je zdaj čas, da ji povrnejo dostojanstvo, poroča portal N1 Srbija.
Napovedal je, da bi kot predsednik deloval v okviru svojih pristojnosti, javno utemeljeval svoje odločitve in enako odgovornost zahteval tudi od drugih nosilcev oblasti.
Glede odnosa do Srbov, ki ne živijo v Srbiji, je dejal, da bo ta "logičen, naraven in dobronameren v smislu, da smo vsi Srbi en narod, vendar moramo spoštovati tudi državno ureditev Črne gore, Republike Srbske in vseh drugih držav".
"Prejšnja oblast je namreč ustvarjala delitve, lažne in nepotrebne delitve, tako v Črni gori kot v Republiki Srbski in drugod. Menim, da bi si morali prizadevati za enotnost, in to je bistvena razlika med mojim stališčem in tem, čemur ste bili morda priča v preteklosti," je poudaril.
Do Evrope in evropskih vrednot ima, kot je dejal, pozitiven odnos. "Evropske vrednote so nekaj, kar moramo prevzeti - v smislu odnosa do dela, okolja, pravne države, visokokakovostnega izobraževanja, znanja kot temelja gospodarstva, proizvodnje in industrije ter odnosa do podnebnih sprememb in okolja," je izjavil.
Po njegovih besedah je treba razmisliti tudi o morebitnem članstvu Srbije v EU. "Menim pa, da moramo pred tem najprej doseči dejanski, resnični napredek na področjih, ki sem jih omenil," je dodal.
Predčasne predsedniške volitve je v četrtek za 27. december razpisal predsednik srbskega parlamenta Aleksandar Čupić, ki od minulega tedna začasno opravlja tudi funkcijo predsednika države.
Vučić je septembra odstopil pred iztekom drugega predsedniškega mandata, da bi lahko sodeloval na oktobrskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Za nov predsedniški mandat se ne more več potegovati, saj je bil na ta položaj izvoljen že dvakrat, kar je največ, kar dopušča ustava.
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