Rafikija, redko gorsko gorilo, ubili krivolovci

V znanem ugandskem narodnem parku Bwindi Impenetrable je 1. junija izginila redka gorska gorila, alfa samec po imenu Rafiki. Med iskalno akcijo v parku so gorilo naslednji dan našli mrtvo. Na gorili so našli poškodbe, ki so nakazovale na to, da je žival nekdo ubil. Preiskava je pokazala, da so Rafikija ubili z ostrim predmetom, ki je poškodoval njegove notranje organe.

V povezavi z ubojem so ugandske oblasti aretirale štiri krivolovce. Če jim bodo dokazali krivdo za uboj ogrožene živalske vrste, jim grozi dosmrtna ječa in globa v višini 5,4 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).

Skrbi, da bi lahko skupina po smrti alfa samca razpadla

Ugandska uprava za prostoživeče živali (UWA) je Rafikijevo smrt označila za zelo velik udarec tej izumirajoči živalski vrsti. Rafiki je bila okoli 25 let stara gorila, ki je bila prava zvezda narodnega parka. Šlo je za alfa samca in vodjo skupine 17 gorskih goril, ki jo sestavljajo še trije mlajši zreli samci, osem samic, dve mladi gorili in trije mladički. Za to skupino, ki so jo poimenovali Nkuringo in ki je ena najstarejših v tem parku, velja, da so bile navajene na človeka. Rafiki pa v svahilščini pomeni "prijatelj".

"Smrt Rafikija je povzročila nestabilnost skupine in obstaja možnost, da se bo razpadla," je za BBC dejal Bashir Hangi iz UWA. "Trenutno skupina nima vodje in bi jo lahko prevzel divji alfa samec," je izrazill zaskrbljenost. Če se to zgodi, bi se lahko skupina začela izogibati ljudem, kar bi na dolgi rok vplivalo na turizem.