Rafinerija nafte na Reki naslednji mesec začasno ustavlja proizvodnjo

Uradni razlog za zaustavitev proizvodnje v Rafineriji nafte Rijeka je gradnja približno štiri milijarde kun (530 milijonov evrov) vrednega pogona za predelavo težkih ostankov nafte, so pojasnili v Ini.

"Zaustavitev proizvodnje v določenih fazah del predvideva tudi pogodba o gradnji nove enote za predelavo težkih ostankov nafte. Med ustavitvijo potekajo dela, ki jih je mogoče opraviti samo v času, ko rafinerija ne obratuje, zaradi povezovanja obstoječih pogonov z novimi sistemi," so sporočili iz Ine. Dodali so, da bo zaradi spojitve obstoječih rafinerijskih pogonov večkrat prišlo do zaustavitve proizvodnje.

Iz Ine so sporočili, da bodo storili vse za zagotovitev oskrbe trga z nafto, a niso razkrili, po kakšnih cenah. Ina ima po pisanju spletnega portala N1 omejene zaloge pogonskih goriv, predvsem bencina, ki bodo v najboljšem primeru trajale do januarja ali februarja naslednje leto. Nato bo Ina morala uvažati bencin. Dizel uvaža tudi sicer, od 200.000 do 400.000 ton letno.

Projekt posodobitve Inine rafinerije nafte na Reki je trenutno izveden v 60 odstotkih, gradnja vseh načrtovanih objektov pa je na 36 odstotkih. Rafinerija bo po nadgradnji, ki jo bodo predvidoma končali leta 2024, predelala 4,5 milijona ton surove nafte letno in izpolnila tudi 80 odstotkov domačih potreb po dizlu.