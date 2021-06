Slavna voditeljica CNN Christiane Amanpour sporočila, da ima raka

63-letna Amanpourjeva je ena od najbolj poznanih svetovnih novinark, njeno področje je pokrivanje mednarodnih konfliktov. Zaradi diagnoze zadnjih nekaj mesecev ni opravljala svojega dela. Kot je dodala, je hvaležna, ker ima zdravstveno zavarovanje in požrtvovalne zdravnike. Poudarila je, da je rak jajčnikov prepogost in prizadene milijone žensk po svetu. Ženske je pozvala, da se izobrazijo o tej bolezni in se naučijo prepoznavati njene znake. Pozvala je tudi k preventivnim pregledom, ki so izjemno pomembni za zgodnje odkrivanje raka.