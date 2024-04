Raketa, ki je zadela Harkov, naj bi bila severnokorejska iz serije Hwasong

Trije opazovalci sankcij so se v začetku meseca odpravili v Ukrajino, da bi pregledali ostanke raket, vendar niso našli nobenih dokazov, da je raketo izdelala Rusija, piše Guardian. "Niso mogli niti neodvisno ugotoviti, od kod je bila raketa izstreljena in kdo jo je izstrelil," piše v poročilu. Sicer vse informacije, ki so jih posredovale ukrajinske oblasti, kažejo, da je bila raketa izstreljena na območju Ruske federacije.

V 32-stranskem poročilu, ki so ga pripravili nadzorovalci spoštovanja sankcij, so ugotovili, da so v Harkovu pristale tudi severnokorejske rakete, ki izvirajo iz serije Hwasong-11. Severna Koreja, uradno znana kot Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK), je zaradi svojih balističnih raketnih in jedrskih programov že od leta 2006 pod sankcijami ZN, ukrepi pa so se z leti še dodatno zaostrili.

"Če je bila raketa pod nadzorom ruskih sil, bi takšna lokacija verjetno kazala na to, da so jo nabavili državljani Ruske federacije," so navedli v poročilu in dodali, da bi to pomenilo kršitev embarga na orožje, ki je bil za Severno Korejo uveden leta 2006. Rusko in severnokorejsko predstavništvo pri ZN v New Yorku se nista takoj odzvala na prošnjo za komentar.

ZDA in druge države so Severno Korejo obtožile, da je Rusiji posredovala orožje za uporabo proti Ukrajini, ki jo je napadla februarja 2022. Tako Moskva kot Pjongjang sta obtožbe večkrat zanikala, vendar sta se voditelja lani zaobljubila, da bosta poglobila vojaške odnose in okrepila sodelovanje.