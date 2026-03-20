Raketa SLS na poti k izstrelitveni ploščadi za misijo okoli Lune

Nasina 98 metrov visoka raketa Space Launch System (SLS) z vesoljsko ladjo Orion je zapustila ogromno montažno stavbo Vehicle Assembly Building (VAB) in se po poročanju BBC počasi premika proti izstrelitveni ploščadi 39B na Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi. Ta štirikilometrska pot, ki jo je raketa prepotovala že drugič, odpira vrata misiji Artemis II, prvi posadki, ki bo obletela Luno po več kot 50 letih premora od zadnje misije Apollo.

Raketa in njena mobilna ploščad skupaj tehtata približno 5000 ton. Premikajo ju z goseničnim transporterjem Crawler-Transporter-2, ki ga je Nasa zgradila leta 1965 za rakete Saturn V. Njegova največja hitrost je 1,6 km/h, na ovinkih in položni klančini pa še počasneje, zato štirikilometrska pot traja do 12 ur. Ta počasnost je namerna, saj zmanjšuje mehanske obremenitve na večmilijardnem sistemu in omogoča ekipam, da opazijo morebitne nepravilnosti.

Premik sledi marčevski prekinitvi, ko je test polnjenja s helijem razkril napako v sistemu za pritiskanje gorivnih rezervoarjev v zgornji stopnji rakete. Namesto tveganega popravila na ploščadi so raketo vrnili v VAB, dvignili delovne ploščadi okoli stopnje, zamenjali sumljive ventile, cevi in baterije ter ponovili teste. Inženirji poročajo, da je težava odpravljena, zdaj pa čakajo potrditev na ploščadi.