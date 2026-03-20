Tujina

Raketa SLS na poti k izstrelitveni ploščadi za misijo okoli Lune

Merritt, 20. 03. 2026 10.03 pred 53 minutami 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
NASA Artemis

Nasina 98-metrska raketa SLS z vesoljsko ladjo Orion je po zapletih znova krenila proti izstrelitveni ploščadi. Cilj misije Artemis II je po 50 letih ponoven polet posadke okoli Lune, s čimer se začenjajo ambiciozni načrti za vrnitev na Zemljin satelit.

Nasina 98 metrov visoka raketa Space Launch System (SLS) z vesoljsko ladjo Orion je zapustila ogromno montažno stavbo Vehicle Assembly Building (VAB) in se po poročanju BBC počasi premika proti izstrelitveni ploščadi 39B na Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi. Ta štirikilometrska pot, ki jo je raketa prepotovala že drugič, odpira vrata misiji Artemis II, prvi posadki, ki bo obletela Luno po več kot 50 letih premora od zadnje misije Apollo.

Raketa in njena mobilna ploščad skupaj tehtata približno 5000 ton. Premikajo ju z goseničnim transporterjem Crawler-Transporter-2, ki ga je Nasa zgradila leta 1965 za rakete Saturn V. Njegova največja hitrost je 1,6 km/h, na ovinkih in položni klančini pa še počasneje, zato štirikilometrska pot traja do 12 ur. Ta počasnost je namerna, saj zmanjšuje mehanske obremenitve na večmilijardnem sistemu in omogoča ekipam, da opazijo morebitne nepravilnosti.

Premik sledi marčevski prekinitvi, ko je test polnjenja s helijem razkril napako v sistemu za pritiskanje gorivnih rezervoarjev v zgornji stopnji rakete. Namesto tveganega popravila na ploščadi so raketo vrnili v VAB, dvignili delovne ploščadi okoli stopnje, zamenjali sumljive ventile, cevi in baterije ter ponovili teste. Inženirji poročajo, da je težava odpravljena, zdaj pa čakajo potrditev na ploščadi.

FOTO: AP

Ko raketa prispe, bodo inženirji več dni preverjali popravke, pritisk v helijevem sistemu in morebitne premike med transportom. Priključili bodo izstrelitveni stolp, izvedli teste brez goriva in vajo odštevanja prek enakih računalnikov kot na dan izstrelitve. Vodstvo Nase bo nato nekaj dni pred 1. aprilom pregledalo podatke in odločilo o nadaljevanju.

Štirje astronavti so vstopili v predpoletno karanteno. Kmalu bodo prispeli na Florido na vaje oblačenja skafandrov, vožnje na ploščad in simulacije. Misija bo trajala 10 dni: posadka bo obletela zadnjo stran Lune in se vrnila na Zemljo brez pristanka.

Prvo izstrelitev načrtujejo 1. aprila zvečer, piše BBC. Uspeh Artemis II bo pomenil prvo posadko programa, ki vodi do Artemis III (test v Zemljini orbiti leta 2027) in Artemis IV (pristanek na Luni leta 2028).

Nasa SLS Artemis II Luna vesoljski polet

V morju v Barceloni našli truplo mladega Američana

Iran z raketami nad več držav v regiji, Izrael ostro odgovoril

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
20. 03. 2026 10.40
No mogoče bodo pa sedaj lahko slikali realno sliko zemlje, ker še vedno ne obstaja, ampak je CGI animacija.
Odgovori
-2
0 2
Watcherman
20. 03. 2026 10.53
Realne slike našega planeta so bile že zdavnaj poslikane in videne iz mednarodne vesoljske postaje kaj tebi ni jasno model.?
Odgovori
0 0
Watcherman
20. 03. 2026 10.54
Naš planet je ploščat kajne phahaha?.
Odgovori
0 0
Watcherman
20. 03. 2026 10.57
Obstajajo kot slike kot video našega planeta in naš planet nikakor ni ploščat kot tudi nobeden drugi planet v vesolju ne.Lp
Odgovori
0 0
peT99
20. 03. 2026 10.37
top - za spremembo političnih obarvanih tem je prav prijetno je prebrati članek o napredkih. Upam da bo tudi IV uspešna.
Odgovori
0 0
Pajo_36
20. 03. 2026 10.33
Hahahaha o top, a je šel NSi - SLS - Fokus gor, ok, čavči, še SDS pa Logar !
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
20. 03. 2026 10.28
Še NSI in SDS naj izstrelijo!?
Odgovori
+2
2 0
Watcherman
20. 03. 2026 10.27
Resnično in zelo zanimivo.
Odgovori
+1
2 1
komentator112
20. 03. 2026 10.18
Sem že mislil, da se naša politika vmešava v tuje misije😂😂
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
Slovenija odloča 2026
