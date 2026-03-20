Raketa SLS na poti k izstrelitveni ploščadi za misijo okoli Lune

Nasina 98 metrov visoka raketa Space Launch System (SLS) z vesoljsko ladjo Orion je zapustila ogromno montažno stavbo Vehicle Assembly Building (VAB) in se po poročanju BBC počasi premika proti izstrelitveni ploščadi 39B na Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi. Ta štirikilometrska pot, ki jo je raketa prepotovala že drugič, odpira vrata misiji Artemis II, prvi posadki, ki bo obletela Luno po več kot 50 letih premora od zadnje misije Apollo.
Raketa in njena mobilna ploščad skupaj tehtata približno 5000 ton. Premikajo ju z goseničnim transporterjem Crawler-Transporter-2, ki ga je Nasa zgradila leta 1965 za rakete Saturn V. Njegova največja hitrost je 1,6 km/h, na ovinkih in položni klančini pa še počasneje, zato štirikilometrska pot traja do 12 ur. Ta počasnost je namerna, saj zmanjšuje mehanske obremenitve na večmilijardnem sistemu in omogoča ekipam, da opazijo morebitne nepravilnosti.
Premik sledi marčevski prekinitvi, ko je test polnjenja s helijem razkril napako v sistemu za pritiskanje gorivnih rezervoarjev v zgornji stopnji rakete. Namesto tveganega popravila na ploščadi so raketo vrnili v VAB, dvignili delovne ploščadi okoli stopnje, zamenjali sumljive ventile, cevi in baterije ter ponovili teste. Inženirji poročajo, da je težava odpravljena, zdaj pa čakajo potrditev na ploščadi.
Ko raketa prispe, bodo inženirji več dni preverjali popravke, pritisk v helijevem sistemu in morebitne premike med transportom. Priključili bodo izstrelitveni stolp, izvedli teste brez goriva in vajo odštevanja prek enakih računalnikov kot na dan izstrelitve. Vodstvo Nase bo nato nekaj dni pred 1. aprilom pregledalo podatke in odločilo o nadaljevanju.
Štirje astronavti so vstopili v predpoletno karanteno. Kmalu bodo prispeli na Florido na vaje oblačenja skafandrov, vožnje na ploščad in simulacije. Misija bo trajala 10 dni: posadka bo obletela zadnjo stran Lune in se vrnila na Zemljo brez pristanka.
Prvo izstrelitev načrtujejo 1. aprila zvečer, piše BBC. Uspeh Artemis II bo pomenil prvo posadko programa, ki vodi do Artemis III (test v Zemljini orbiti leta 2027) in Artemis IV (pristanek na Luni leta 2028).
