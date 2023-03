Raketa SpaceX na ISS poslala štiričlansko posadko

Posadka naj bi na ISS prispela v petek in tam ostala približno šest mesecev. Na krovu ISS bodo člani misije izvedli več deset poskusov. Med drugim bodo preučevali, kako materiali gorijo v mikrogravitaciji, ter raziskovali delovanje srca in možganov.

V okviru misije so v vesolje poleteli Nasina astronavta Stephen Bowen in Warren Hoburg , ruski kozmonavt Andrej Fedjajev in Sultan al Nejadi iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Ta je sicer četrti arabski astronavt in drugi iz ZAE, ki je odpotoval v vesolje.

Na ISS je trenutno že nastanjena ekipa Crew-5, ki je tam od septembra oz. oktobra. Po prihodu ekipe Crew-6 bodo opravili predajo in se nato vrnili na Zemljo. Člani ekipe Crew-5 Nicole Mann, Josh Cassada, Koichi Wakata in Ana Kikina se bodo proti Zemlji odpravili nekaj dni po prihodu ekipe Crew-6.

Vrnitev kozmonavtov Sergeja Prokopjeva in Dmitrija Petelina ter astronavta Franka Rubia z ISS pa so medtem preložili, saj so na ruski kapsuli Sojuz MS-22 odkrili puščanje. Prejšnji mesec so nato iz Kazahstana izstrelili kapsulo za vrnitev Sojuz MS-23, vendar so morali ob tem njihov odhod na Zemljo preložiti z marca na september.