Iranske rakete zadele bolnišnico, vsaj 30 ranjenih

Iranske rakete so zadele izraelsko bolnišnico, medtem ko je Izrael zadel več tarč v Iranu. Več iranskih raket je zadelo naseljena območja v Izraelu, kjer je ranjenih vsaj 30 oseb. Iranske tiskovne agencije so poročale tudi o aretaciji 18 "sovražnih agentov".

Teden dni izraelskih zračnih in raketnih napadov na njegovega glavnega tekmeca Iran je uničil najvišji ešalon iranskega vojaškega poveljstva, poškodoval njegove jedrske zmogljivosti in ubil na stotine ljudi, medtem ko so iranski povračilni napadi v Izraelu ubili vsaj dva ducata civilistov. Najhujši konflikt med dvema regionalnima silama je sprožil strahove, da bo vpletel svetovne sile in še bolj destabiliziral Bližnji vzhod.

Danes zjutraj je več iranskih raket zadelo naseljena območja v Izraelu, vključno z bolnišnico na jugu države, je povedal izraelski vojaški uradnik. Na nebu nad Tel Avivom so bile vidne sledi raket in poskusov prestrezanja, ob prestrezanju prihajajočih izstrelkov pa so se slišale eksplozije. Izraelski mediji so poročali tudi o neposrednih zadetkih v osrednjem Izraelu. Reševalne službe so sporočile, da je bilo v napadih pet ljudi hudo ranjenih, na treh ločenih lokacijah pa je bilo ranjenih še več deset drugih. BBC poroča o vsaj 30 ranjenih. Ljudje so še vedno ujeti v stavbi v južni soseski Tel Aviva, so dodali. "Dojenček na intenzivni negi. Mati ob njegovi postelji. Zdravnik, ki hiti med posteljami. Starejši stanovalec v domu za ostarele. To so bile nekatere tarče iranskih raketnih napadov na izraelske civiliste to jutro," je sporočil izraelski predsednik Isaac Herzog. Fotografije prikazujejo močno poškodovane stavbe v Ramat Ganu blizu Tel Aviva in reševalce, ki pomagajo prebivalcem, vključno z otroki. Iz zdravstvenega centra Soroka v Beershebi na jugu Izraela so tudi poročali o škodi. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala na izraelski vojaški in obveščevalni sedež v bližini bolnišnice. Iranske tiskovne agencije so poročale tudi o aretaciji 18 "sovražnih agentov", ki so izdelovali drone za izraelske napade v severovzhodnem mestu Mašhad.

Napad na Natanz

Izraelska vojska je sporočila, da so njihove zračne sile sinoči napadle lokacijo v Natanzu v Iranu, ki se po njihovih besedah uporablja za razvoj jedrskega orožja: "Na lokaciji so edinstvene komponente in oprema, ki se uporabljajo za razvoj jedrskega orožja, tam pa se razvijajo projekti, ki omogočajo pospešitev programa jedrskega orožja," pravijo Izraelske obrambne sile (IDF). To ni prvi prijavljeni napad na Natanz. Po poročanju BBC so bile centrifuge v iranskem podzemnem obratu za bogatenje urana v Natanzu po izraelskih napadih prejšnji petek verjetno "hudo poškodovane, če ne celo popolnoma uničene".

Izrael trdi, da je Iran pred kratkim "sprejel ukrepe za orožje" svojih zalog obogatenega urana, ki se lahko uporabi za elektrarne ali jedrske bombe.

Diplomacijska šahovnica

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj pred Belo hišo novinarjem zavrnil povedati, ali se je že odločil, ali se bo pridružil izraelski zračni kampanji: "Morda bom. Morda ne. Mislim, nihče ne ve, kaj bom storil," je dejal. Trump je pozneje dejal, da želijo iranski uradniki priti na sestanek v Washington: "Morda bomo to storili," je rekel in dodal, da je "za takšne pogovore malo pozno". Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je v posnetem govoru, predvajanem na televiziji, zavrnil Trumpov prejšnji poziv k predaji Irana: "Vsako ameriško vojaško posredovanje bo nedvomno spremljala nepopravljiva škoda," je dejal. "Iranski narod se ne bo predal."

Iran zanika, da si prizadeva za jedrsko orožje, in pravi, da je njegov program namenjen izključno miroljubnim namenom. Mednarodna agencija za atomsko energijo je prejšnji teden sporočila, da je Teheran prvič v 20 letih kršil svoje obveznosti glede neširjenja orožja. Nemški diplomatski vir je za Reuters povedal, da se bodo zunanji ministri Nemčije, Francije in Velike Britanije v petek v Ženevi pogovarjali o jedrskem orožju s svojim iranskim kolegom, da bi Iran pozvali k vrnitvi za pogajalsko mizo. Izrael, ki ni pogodbenica mednarodne pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, je edina država na Bližnjem vzhodu, za katero se domneva, da ima jedrsko orožje. Izrael tega ne zanika ali potrjuje. Vir, seznanjen z notranjimi razpravami v ZDA, je za Reuters povedal, da Trump in njegova ekipa razmišljata o možnostih, ki vključujejo pridružitev Izraelu v napadih na iranske jedrske objekte. Demokrati v ameriškem senatu so Trumpa pozvali, naj da prednost diplomaciji in si prizadeva za zavezujoč sporazum, ki bi Iranu preprečil pridobitev jedrskega orožja, hkrati pa so izrazili zaskrbljenost zaradi pristopa njegove administracije.

"Zaskrbljeni smo, ker Trumpova administracija ni odgovorila na temeljna vprašanja. Po zakonu se mora predsednik posvetovati s kongresom in pridobiti dovoljenje, če razmišlja o tem, da bi državo speljal v vojno," so zapisali v izjavi. "Kongresu in ameriškemu ljudstvu dolguje strategijo za angažiranost ZDA v regiji," so dodali. V torek je Trump v objavah na družbenih omrežjih razmišljal o umoru Hameneja."O tej možnosti sploh nočem razpravljati. Nočem," je idejo komentiral ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin je dejal, da bi morale vse strani iskati načine za končanje sovražnosti na način, ki bi zagotovil tako iransko pravico do miroljubne jedrske energije kot tudi izraelsko pravico do brezpogojne varnosti judovske države. Iran je od petka na Izrael izstrelil približno 400 raket, od katerih jih je približno 40 prebilo zračno obrambo in ubilo 24 ljudi. Vsi so bili civilisti, so sporočili izraelski organi. Iran je medtem poročal o najmanj 224 smrtnih žrtvah v izraelskih napadih, večinoma civilistov, vendar tega števila že več dni ni posodobil.