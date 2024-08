V raketiranju šole v Gazi ubitih več kot 100 ljudi, Izrael: Tarča je bil Hamas

Izrael je napad izvedel med jutranjo molitvijo. Izraelska vojska je po navedbah Al Jezeere v napadu na šolo al-Tabin uporabila tri bombe, vsaka od njih je bila težja od 900 kilogramov. Napad je civilna zaščita opisala kot "grozljiv pokol", številni naj bi bili ujeti v ruševinah.

Po navedbah palestinskih oblasti je bilo v šoli med napadom okoli 250 ljudi, od tega približno polovica žensk in otrok.

Izraelska vojska je napad potrdila, vendar ni navedla nobenih podatkov o žrtvah. Pred napadom so bili sprejeti številni ukrepi, da bi zmanjšali tveganje za civiliste, je zatrdila. Hamas je stavbo uporabljal kot skrivališče za teroriste in poveljnike, od tam so načrtovali in pripravljali napade na izraelske vojake in Izrael, je dodala.