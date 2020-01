Raketni napad na zeleno cono v Bagdadu

Koalicija pod vodstvom ZDA, ki pomaga iraškim silam v boju proti džihadistom, je okrnila svoje operacije v Iraku, je dejal predstavnik ameriške vojske. Delovanje so po zaostritvi razmer okrnili tudi v okviru operacije zveze Nato.

Poleg tega naj bi se v Iraku zgodila še dva raketna napada na drugih lokacijah, ki pa prav tako nista zahtevala žrtev, so sporočili iz iraške vojske.

Vsaj ena raketa naj bi zadela zeleno cono v Bagdadu, v kateri se nahajajo parlament, ministrstva in tuje ambasade, poroča CNN. Del zelene cone je sicer varovan z barikadami.

V okviru Natove operacije Neomajna odločnost, pri kateri sodelujejo tudi slovenski vojaki, so tako začasno popolnoma prekinili urjenje iraških varnostnih sil. "Natova misija se nadaljuje, ampak urjenje smo trenutno prekinili," je sporočil tiskovni predstavnik Dylan White. Potrdil je tudi, da je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg po nedavnih dogodkih po telefonu govoril z ameriškim obrambnim ministrom Markom Esperjem.

Iz nemške vojske so še sporočili, da so urjenje prekinili iz preventivnih razlogov, da bi s tem zavarovali vse vojake, ki sodelujejo pri operaciji urjenja.

Že pred tem je predstavnik ameriške vojske potrdil, da so tudi ameriške sile iz varnostnih razlogov okrnile svoje operacije, pri katerih sodelujejo z Iračani. "Okrepili smo tudi varnostne in obrambne ukrepe na iraških oporiščih, kjer so nameščene sile koalicije," je dodal.

Zaradi porasta napetosti pa se bo v nedeljo sestal izraelski varnostni kabinet. Po poročanju medijev naj bi se vladni krog okoli premierja Benjamina Netanjahujapripravljal na morebitni povračilni ukrep Irana na izraelske cilje.

ZDA naj bi zavezniški Izrael obvestile o napadu na Solejmanija že nekaj dni prej. Ameriški zunanji minister se je namreč v preteklem tednu dvakrat po telefonu pogovarjal z Netanjahujem, a ni potrjeno, ali sta si tudi izmenjala konkretne informacije.

Netanjahu je v preteklosti vedno znova svaril pred širitveno politiko Irana na Bližnjem vzhodu in da kljub jedrskemu sporazumu iz leta 2015 na skrivaj razvija jedrsko orožje. Izraelska vojska je že večkrat napadla iranske cilje v regiji, saj želijo preprečiti, da bi njihov največji sovražnik krepil vpliv v sosednji Siriji.