Raketni napadi Hezbolaha terjali sedem žrtev, Izrael 'zravnal stavbe z zemljo'

Drugi napad naj bi zadel kmetijsko območje, kjer so oljčni nasadi, v bližini kibuca Afek, ki je približno 65 kilometrov jugozahodno od Metule in 28 kilometrov oddaljen od meje z Libanonom. Vojska je sporočila, da je bilo v popoldanskih urah v četrtek izstreljenih skupno 55 izstrelkov na območje Zahodne Galileje, kjer se nahaja kibuc, nekatere rakete naj bi uspešno prestregli, nekatere pa so našle svoj cilj, poroča BBC.

Umrla sta Izraelka in njen sin, lažje ranjen pa je bil 70-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. "Poklicali so nas v oljčni nasad, kjer je na tleh ležal nezavesten moški, star okoli 30 let," sta za Jerusalem Post povedala reševalca. "Začeli smo z oživljanjem, medtem pa je druga ekipa našla še poškodovano žensko, prav tako v kritičnem stanju. Zagotovili smo ji zdravniško oskrbo, vendar smo morali žal oba razglasiti za mrtva."