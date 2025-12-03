Rakun v trgovini razbil steklenice viskija in opit obležal na stranišču

Ob prihodu na delo so trgovko v trgovini čakale razbite steklenice, ki so bile pred tem spravljene na spodnji polici, med stalažami pa se je vil vonj viskija.

Ko je trgovka odprla še vrata stranišča, jo je čakal nov presenetljiv prizor. Na tleh ob straniščni školjki je namreč ležal rakun, ki je po zaužitem alkoholu obležal.

"Rada imam rakune, so zelo zabavne male živali. Ta je padel skozi eno od stropnih plošč in v trgovini popolnoma podivjal," je za AP povedala Samantha Martin iz lokalnega centra za zaščito živali, kjer so rakuna sprejeli.

"Po nekaj urah spanja in brez znakov poškodb je bil varno izpuščen nazaj v divjino," so po dogodku sporočili iz centra.