Tujina

Rakun v trgovini razbil steklenice viskija in opit obležal na stranišču

Ashland, 03. 12. 2025 17.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
18

Nadvse nenavaden incident v trgovini z alkoholom v Virginiji v ZDA. Ko je trgovka zjutraj odprla trgovino, je na tleh opazila razbite steklenice in polit alkohol. Še večje presenečenje jo je čakalo na stranišču, kjer je ležal opit rakun.

Ob prihodu na delo so trgovko v trgovini čakale razbite steklenice, ki so bile pred tem spravljene na spodnji polici, med stalažami pa se je vil vonj viskija.

Ko je trgovka odprla še vrata stranišča, jo je čakal nov presenetljiv prizor. Na tleh ob straniščni školjki je namreč ležal rakun, ki je po zaužitem alkoholu obležal.

"Rada imam rakune, so zelo zabavne male živali. Ta je padel skozi eno od stropnih plošč in v trgovini popolnoma podivjal," je za AP povedala Samantha Martin iz lokalnega centra za zaščito živali, kjer so rakuna sprejeli.

"Po nekaj urah spanja in brez znakov poškodb je bil varno izpuščen nazaj v divjino," so po dogodku sporočili iz centra.

rakun Virginija trgovina z alkoholom živali
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
03. 12. 2025 18.35
"Ob prihodu na delo so trgovko v trgovini čakale razbite steklenice, ki so bile pred tem spravljene na spodnji polici, med stalažami pa se je vil vonj viskija." Sevidi prevod. A po tleh pa ni bilo vonja po viskiju, samo med stalažami? hrhr...
ODGOVORI
0 0
a res1
03. 12. 2025 18.31
Zkaj pa ni posnetka? Ena slika je iz kamere. Verjetno zato, ker sploh ni res.
ODGOVORI
0 0
brezveze13
03. 12. 2025 18.27
ima pa kulturo ,ve kje se po opitosti bruha
ODGOVORI
0 0
Bananistanec
03. 12. 2025 18.18
+2
Legenda ...je uspel priti do školjke3/4 jih obleži prej
ODGOVORI
2 0
bandit1
03. 12. 2025 18.11
Pri nas je miš stopila na zamašek od Tekile in se je hotela tepst z mačko. Komaj smo ji to preprečili. Ma ne bluzite, ta Samanta bi prvo poklicala policaje ki bi prerešetali celo trgovino in tega umetnega rakuna.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 12. 2025 18.09
Slovenska vojska bi rabila take rakune pa jezbece, ne pa 6kolesnikov, ki dajo ugovor vesti in se samoevtanazirajo.
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
03. 12. 2025 17.57
+1
Lustna zvauvca.
ODGOVORI
1 0
Slovener
03. 12. 2025 17.48
+2
To je pa sigurno novica leta !
ODGOVORI
2 0
Pedro Lopez
03. 12. 2025 17.45
+4
Je pa točno vedel, kam mora iti bruhniti…
ODGOVORI
4 0
ap100
03. 12. 2025 17.40
+3
pa pravijo da živali ne pijejo alkohola, še kako ga iščejo
ODGOVORI
3 0
1butnskala
03. 12. 2025 17.36
+0
zelo pomembno
ODGOVORI
1 1
Justice4all
03. 12. 2025 17.35
+1
Super novica ...sem takoj nasmejan...take medije potrebujem. Živel rakun...Samo da ni teh lučk in božične muske...
ODGOVORI
1 0
kr en 123
03. 12. 2025 17.32
+3
Pijan kot rakun...
ODGOVORI
3 0
Slovenec007
03. 12. 2025 17.31
+3
Veseli december xD
ODGOVORI
3 0
Stariholcar44
03. 12. 2025 17.29
+0
Se mi kar smili uboga žival...
ODGOVORI
1 1
ap100
03. 12. 2025 17.41
+3
bodi srečen - ne veš kako je bil on srečen predenj je zaspal
ODGOVORI
3 0
