Rama: Protestniki prestopili rdečo črto

Rama se je danes sestal s policisti ter obljubil izplačilo 2500 evrov "vsakemu policistu na fronti" in znatno povečanje plač s 1. januarjem. Ponovil je tudi, da so demonstracije delo zunanjih sil, ter Iran in Rusijo obtožil širjenja dezinformacij na spletu.

"Protestiranje je pravica, nasilje pa je kaznivo dejanje. To rdečo črto je treba v tej kritični fazi našega demokratičnega razvoja jasno potegniti," je na Facebooku zapisal Edi Rama . Kot je dejal, je pripravljen na dialog z vsemi, razen s tistimi, ki izvajajo nasilje, in s političnimi strankami, ki se od njega ne distancirajo.

Pri tem je opozoril na "val ruskega vplivanja, ki preplavlja celoten ekosistem družbenih medijev" in na "deset tisoče lažnih profilov", ki so domnevno povezani z Iranom.

V Tirani so medtem tudi danes potekali protesti. Na glavnem trgu in pred ministrstvom za izobraževanje se je zbralo več sto protestnikov, pri čemer so znova izbruhnili spopadi s policijo.

Albansko prestolnico sicer od torka pretresajo nasilni protesti, na katerih je na tisoče večinoma mladih in študentov zahtevalo odstop Rame med drugim zaradi slabih razmer na univerzah in visokih šolnin. Protesti in nemiri so se razširili tudi v več drugih mest po državi.

Po navedbah oblasti je bilo na protestih doslej ranjenih okoli 300 ljudi, več kot polovica med njimi je policistov.