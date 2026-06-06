Rama stopil v bran Trumpovemu zetu: Če ne bi šlo za Jareda, jim ne bi bilo mar

Albanci so se v zadnjih dneh podali na ulice v znak protesta proti načrtom Trumpovega zeta Jareda Kushnerja , ki želi na neokrnjenem albanskem otoku Sazan in ob obali Zvërneca pri Vlori zgraditi luksuzno letovišče. Gibanje so civilnodružbene organizacije in mednarodni mediji poimenovali "revolucija plamencev", saj je območje pomemben življenjski prostor teh prepoznavnih rožnatih ptic, poroča Politico.

A Rama brani Kushnerjev projekt; dejal je, da je njegova politika privabljanja tujih naložb za razvoj albanskega turizma pravilna. Mednarodne kritike je zavrnil in zatrdil, da protesti niso tako množični, kot poročajo mediji.

"Če ne bi šlo za Jareda, jim ne bi bilo prav nič mar za to, kar se dogaja v Albaniji," je dejal Rama ob robu vrha EU–Zahodni Balkan v Tivatu v Črni gori na vprašanje o množičnih protestih proti gradnji letovišča. Trdi, da so proteste spodbudili "Trumpovi sovražniki".

Načrtovano luksuzno letovišče, ki ga podpirajo katarski in lokalni vlagatelji ter bi lahko vključevalo do 10.000 hotelskih sob in vil, leži na območju nekdaj zaščitenega naravnega ekosistema. Ta je dom plamencev, več kot 200 vrstam selitvenih ptic, sredozemskim tjulnjem in morskim želvam, ki tam gnezdijo. Okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da bo projekt poškodoval življenjske prostore teh vrst.

Sporne spremembe albanske zakonodaje o zaščitenih območjih iz leta 2024 so odprle vrata turističnim projektom na nekaterih od teh lokacij in omogočile nadaljnjo rast sektorja, ki se je v zadnjem desetletju že potrojil. Za to specifično letovišče sicer ni bila izvedena presoja vplivov na okolje.

"Tujci so na prvem mestu, ker v državo prinašajo denar za Albance," je poudaril Rama in dodal, da se je bruto domači proizvod Albanije od njegovega prihoda na premierski položaj leta 2013 potrojil.