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Rama stopil v bran Trumpovemu zetu: Če ne bi šlo za Jareda, jim ne bi bilo mar

Tivat, 06. 06. 2026 21.19 pred 25 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Edi Rama

Albanski premier Edi Rama je zavrnil vse glasnejše proteste proti načrtovanemu luksuznemu letovišču in jih označil za politično motivirano kampanjo, ki jo spodbujajo kritiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem je vztrajal, da projekt ne predstavlja nobene grožnje za plamence in druge prostoživeče živali.

Albanci so se v zadnjih dneh podali na ulice v znak protesta proti načrtom Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, ki želi na neokrnjenem albanskem otoku Sazan in ob obali Zvërneca pri Vlori zgraditi luksuzno letovišče. Gibanje so civilnodružbene organizacije in mednarodni mediji poimenovali "revolucija plamencev", saj je območje pomemben življenjski prostor teh prepoznavnih rožnatih ptic, poroča Politico.

A Rama brani Kushnerjev projekt; dejal je, da je njegova politika privabljanja tujih naložb za razvoj albanskega turizma pravilna. Mednarodne kritike je zavrnil in zatrdil, da protesti niso tako množični, kot poročajo mediji.

"Če ne bi šlo za Jareda, jim ne bi bilo prav nič mar za to, kar se dogaja v Albaniji," je dejal Rama ob robu vrha EU–Zahodni Balkan v Tivatu v Črni gori na vprašanje o množičnih protestih proti gradnji letovišča. Trdi, da so proteste spodbudili "Trumpovi sovražniki".

Načrtovano luksuzno letovišče, ki ga podpirajo katarski in lokalni vlagatelji ter bi lahko vključevalo do 10.000 hotelskih sob in vil, leži na območju nekdaj zaščitenega naravnega ekosistema. Ta je dom plamencev, več kot 200 vrstam selitvenih ptic, sredozemskim tjulnjem in morskim želvam, ki tam gnezdijo. Okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da bo projekt poškodoval življenjske prostore teh vrst.

Sporne spremembe albanske zakonodaje o zaščitenih območjih iz leta 2024 so odprle vrata turističnim projektom na nekaterih od teh lokacij in omogočile nadaljnjo rast sektorja, ki se je v zadnjem desetletju že potrojil. Za to specifično letovišče sicer ni bila izvedena presoja vplivov na okolje.

"Tujci so na prvem mestu, ker v državo prinašajo denar za Albance," je poudaril Rama in dodal, da se je bruto domači proizvod Albanije od njegovega prihoda na premierski položaj leta 2013 potrojil.

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Po Ramovih besedah je vzrok za proteste tudi antisemitizem, zaradi Kushnerjevega judovskega porekla in njegove vloge pri posredovanju pri Abrahamovih sporazumih, mirovnem dogovoru med Izraelom ter več arabskimi državami, med njimi Bahrajnom in Združenimi arabskimi emirati.

Po Ramovih besedah je Iran vpleten v "hibridno vojno" dezinformacij glede projekta. Albanija je bila v preteklosti že tarča iranskih kibernetskih napadov kot povračilo za to, da je nudila zatočišče iranski opoziciji.

"Del tega so, ker ni nikogar drugega, ki bi imel interes spodbujati zgodbo o antisemitizmu na podlagi neverjetnih in zavržnih lažnih novic," je dejal Rama ter pri tem opozoril na teorije zarote, da naj bi projekt na območje preselil Palestince iz Gaze.

Rama je vztrajal, da se pri projektu ustrezno upoštevajo njegovi družbeni in okoljski vplivi ter vplivi na biotsko raznovrstnost. Prav tako je nasprotoval poimenovanju nemirov kot "revolucije plamencev", saj meni, da so dezinformacije izkrivile dejansko število protestnikov.

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