'Range Rover diva' zaparkirala tramvaj in pretepla voznika

Zagreb , 26. 08. 2025 18.15 | Posodobljeno pred 47 minutami

A.K.
Po hrvaških družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek, ki prikazuje, kako ženska napade voznika zagrebškega tramvaja. Voznica je z Range Roverjem zaparkirala tramvajske tračnice in odšla iz vozila. Ko voznik tramvaja ni mogel mimo, je izstopil in se z žensko zapletel v prepir. Ta se je zanj končal slabo, obležal je na tleh, ženska pa ga je napadla še s pestmi.

Kot poroča Net.hr, se je incident, ki je razburil Zagreb, zgodil v soboto. Voznica je vozilo Range Rover parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo. Potem pa se je pojavil posnetek, ki prikazuje dogajanje, ki je sledilo. Na njem voznik po fizičnem obračunu pristane na tleh. Potem poskusi brcniti žensko, ona pa mu vrne s pestmi. 

Kot je za Net.hr.povedal eden izmed očividcev, jo je, ko je opazil, kako je parkirala opozoril, nato pa je želel poklicati policijo, ženska pa ga je odrinila, preklela in odšla v lekarno. Potem je fotografiral njen avtomobil, ki blokira tramvaj. Voznik je izstopil iz tramvaja in ženski začel nekaj pojasnjevati, nakar ga je z vso močjo odrinila, da je padel na tla. Mislim, da ga je še brcnila, je dodal očividec. 

Iz družbe ZET so sporočili, da so bili negativno presenečeni nad incidentom, ki ga je povzročilo napačno parkirano vozilo, zaradi katerega je bil zaustavljen tramvajski promet. Sprožili so interni postopek za ugotavljanje okoliščin dogodka, izjave voznika tramvaja pa so v nasprotju z izjavami lastnice avtomobila. Dodajajo, da ne tolerirajo nobene oblike neprimernega vedenja občanov ali zaposlenih, s tem primerom pa da se ukvarja tudi policija.

Net.hr je neuradno izvedel, da bi naj nemirna voznica vodila enega izmed spa centrov v Zagrebu. Predstavlja se kot strokovnjakinja za 'lipolizo, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ljudem pomaga preoblikovati postavo.' 

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
26. 08. 2025 19.08
Škoda, da je ustavil tramvaj
ODGOVORI
0 0
c00kies
26. 08. 2025 19.02
+2
Naslov bi moral biti: "Varnostnica z velikanskimi žnabli premlatila voznika tramvaja"
ODGOVORI
2 0
Sil Ka 1
26. 08. 2025 19.02
+2
Tini je podobna.
ODGOVORI
4 2
Na pol ovca
26. 08. 2025 19.00
+0
Ta posluša Tompsona 100%
ODGOVORI
2 2
AlexReal
26. 08. 2025 19.00
+1
Zakaj se povečiluje eno osebo s pomanjkanjem pameti z "Divo!" ?
ODGOVORI
1 0
Sil Ka 1
26. 08. 2025 18.59
+1
Je pa kar Tini podobna, verjetno tudi po obnašanju.
ODGOVORI
3 2
Definbahija
26. 08. 2025 18.58
+2
Sigurno je delala prej kot varnostnica v kakem lokalu v Istri ali takxistka v Splitu
ODGOVORI
3 1
