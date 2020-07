Iransko letalo se je umikalo ameriškemu F-15, potniki ranjeni

Iransko letalo je v lasti družbe Mahan Air, potovalo je med Teheranom in Bejrutom, nad Sirijo pa sta pilota zaradi bližine ameriških bojnih letal F-15 izpeljala agresivno manevriranje. Ranjenih je bilo nekaj ljudi, iranska agencija za civilno letalstvo pa je že sporočila, da bodo izvedli preiskavo. Iranska državna televizija je poročala, da sta se ameriška pilota javila po radijski zvezi, iranska pilota pa naj bi jima tudi odgovorila. Medtem se je na spletu pojavil posnetek, ki naj bi prikazoval agresivno manevriranje in ranjene potnike.

Let Mahar Air 1152, ki so ga prestregli, je bil opravljen z letalom Airbus A310, je pa brez nadaljnjih težav pristal v Libanonu.

Iz Združenih držav Amerike oziroma Centralnega poveljstva, ki nadzoruje tudi Sirijo, so priznali, da je prišlo do prestrezanja, a zanikajo, da naj bi se F-15 nevarno približal iranskemu letalu. Opravljal naj bi rutinsko prestrezanje in identifikacijo neznanega letala. Tiskovni predstavnik Bill Urban je pozneje za AP povedal, da sta ameriški bojni letali F-15 "ta večer opravili standardni vizualni pregled potniškega letala družbe Mahan Air na varni razdalji približno 1.000 metrov."

"Vizualni pregled se je zgodil, da se zagotovi varnost vojaškega osebja v vojašnici al-Tanf,"je dejal Urban."Ko je pilot F-15 identificiral letalo kot potniško letalo Mahan Air, je F-15 povečal varnostno razdaljo do letala." Tudi nekatere druge države v regiji so obsodile dejanje ameriških zračnih sil in rekle, da so neopravičeno ogrožali civilno letalo.