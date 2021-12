'Sploh nočem več umreti'. Raper prispeval k zmanjšanju števila samomorov

Študija British Medical Journal namreč ugotavlja, da naj bi pesem 1-800-273-8255, ki jo izvaja ameriški raper Logic, sprožila porast klicev na telefonske številke za pomoč, medtem ko se je istem v obdobju zmanjšalo tudi število samomorov v ZDA.

"Zdi se mi, kot da moje življenje ni moje, nočem biti živ, danes želim samo umreti, samo umreti želim," je del besedila pesmi, s katero je želel nato avtor opogumiti ljudi, ki izgubljajo upanje. "Bolečina ni enaka bolečini, pot po kateri se premikam, se zdi samotna, a premikam se, dokler mi ne klecnejo noge, in vidim, da se moje solze topijo v snegu, ampak nočem jokati, želim se počutiti živega, sploh nočem več umreti," še namreč nadaljuje besedilo.

Pesem z naslovom 1-800-273-8255 – kar je številka ameriške organizacije za preprečevanje samomorov – je ob izidu in po dveh pomembnih nastopih pritegnila veliko pozornost javnosti.

"Vsi ti dogodki so dali široko pozornost javnosti sporočilu pesmi – da je pomoč na voljo in da je učinkovita," so povedali raziskovalci.

"Ko gre za prizadevanja za preprečevanje samomora, moramo izkoristiti pozitivne medije za izobraževanje širše javnosti in skupin z visokim tveganjem o preprečevanju samomora, ne da bi pri tem škodovali ogroženim posameznikom," še menijo raziskovalci, ki jih tudi skrbi, ker so zgodbe o upanju in okrevanju deležne veliko manj pozornosti javnosti kot samomori.