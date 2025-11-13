Svetli način
Tujina

Rasistični incident v Londonu: britanska policija išče vplivnico MAGA

London, 13. 11. 2025 16.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Britanska policija preiskuje rasistični incident, ki se je oktobra zgodil na postaji podzemne železnice v središču Londona in v katerega naj bi bila vpletena ameriška vplivnica, ki je bila ena od kandidatk za tiskovno predstavnico Bele hiše.

Britanska prometna policija je ta teden objavila fotografijo dveh oseb, ki ju želijo zaslišati v povezavi z oktobrskim incidentom. 

Britanski in ameriški mediji, med drugim CNN, so moškega in žensko s fotografije identificirali kot vplivnico gibanja MAGA (gibanje podpornikov ameriškega predsednika, op. a.) Melisso Rein Lively in njenega partnerja Philippa Ostermanna.

Incident se je zgodil 11. oktobra zvečer na postaji podzemne železnice Bond Street v središču londonskega nakupovalnega okrožja."Žrtev je vstopila na postajo s sestro in dvema majhnima otrokoma, od katerih je bil eden v otroškem vozičku. Moški in ženska sta hodila pred njimi, ko je ženska trčila v otroški voziček," so zapisali londonski policisti. 

Po trku z vozičkom je moški začel vpiti na žrtev in njeno družino, pri čemer je uporabljal rasistične žaljivke, ženska pa je žrtev zgrabila za lase. Ko se je žrtev poskušala braniti, je moški izvlekel majhno stekleničko in pojasnil, da gre za solzivec. Z njim je nato popršil v smeri žrtve, so še dodali policisti. 

Moški in ženska, ki ju išče britanska policija
Moški in ženska, ki ju išče britanska policija FOTO: Britanska prometna policija

Uporaba solzivca je v Veliki Britaniji nezakonita, za kar je predvidena kazen do šest mesecev zapora. 

Melissa Rein Lively je goreča podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa, t. i. vplivnica MAGA in direktorica podjetja za odnose z javnostmi America First PR s sedežem v Arizoni, ki se "bori" proti t. i. "woke kulturi". Načrtovala naj bi tudi širitev svojega podjetja v Evropo za promocijo zahodnih vrednot, poroča CNN. 

Lively je znana osebnost v ameriških konservativnih krogih in se je lani potegovala za položaj tiskovne predstavnice Bele hiše. Večkrat objavlja tudi fotografije s Trumpovega posestva Mar-a-Lago na Floridi. 

Melissa Rein Lively
Melissa Rein Lively FOTO: Profimedia

Njen partner, Ostermann, je medtem nemški poslovnež, zaposlen v investicijskem podjetju s sedežem v Münchnu. 14. oktobra bi moral biti govorec na konferenci v Londonu, a je bil nato s seznama črtan. 

Lively in Ostermann se nista odzvala na prošnjo CNN za komentar. 

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
13. 11. 2025 18.04
+0
V Angliji so tudi pravosodje in policijo prevzeli migranti in sodijo samo še belcem.
ODGOVORI
1 1
devlon
13. 11. 2025 18.00
+3
Verjetno je v usta dala nekaj, na kar je alergicna. Zato zdaj vsa nabrekla
ODGOVORI
3 0
Spectator936
13. 11. 2025 18.05
Odlična za odmasevanje odzokov
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
13. 11. 2025 17.56
Ljudje bomo vedno več, manj ali nič vredni. Tako je in bo vedno obstajal tudi rasizem, ki je nekaj popolnoma naravnega.
ODGOVORI
0 0
Cervantes Saavedra
13. 11. 2025 18.07
A Hitler je torej čisto naravno imel Slovane za nekaj manjvrednega?
ODGOVORI
0 0
ap100
13. 11. 2025 17.50
+2
kako iz namerne provokacije in nesramnosti neprilagojene, nastane obrnjena krivda
ODGOVORI
2 0
Lzak128
13. 11. 2025 17.49
+1
Take račke bodo prihajale kmalu na oblast??? Gorje nam upam da bo prej zaropotalo na drugi strani Atlantika in se bo svet reseteiral tudi v EU.
ODGOVORI
2 1
rahlo_nepristranski
13. 11. 2025 17.46
-5
CNN 🤣 največje levičarsko trobilo brez vsakega stika z realnostjo hahaha seveda da se levičarji podpirate pri širjenju laži hahaha
ODGOVORI
3 8
ZMERNI DESNIČAR
13. 11. 2025 17.46
+0
sepravi kontra rasizma pa ni ane samo belci smo lahko rasisiti sprana levičarska logika
ODGOVORI
4 4
NeXadileC
13. 11. 2025 17.45
+3
Če bi bila ilegalca, ali pa vloga obrnjena, ju nihče ne bi iskal. Vse bi pojasnjevali s kulturnimi razlikami.
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.34
+2
Kaj spet težite, tujcev nočemo tukaj.
ODGOVORI
7 5
Cervantes Saavedra
13. 11. 2025 18.02
-1
za Vera in Bog: Katero vero in Boga bi ti rad pri nas, tujo (s tujci uvoženo iz Azije) ali slovensko izvirno, ki so jo je pred dobrimi tisoč leti spreobrnjenci v tujo vero s terorjem potolkli in uničili? Mmm? Pa ja nisi ti za tujo!? - Dobra, a ne, vsaj to moraš priznati!
ODGOVORI
0 1
vlahov
13. 11. 2025 17.00
+2
To sigurno spada pod spodkopavanje Trumpa.
ODGOVORI
5 3
