Rasistični incident v Londonu: britanska policija išče vplivnico MAGA

Britanska prometna policija je ta teden objavila fotografijo dveh oseb, ki ju želijo zaslišati v povezavi z oktobrskim incidentom.
Britanski in ameriški mediji, med drugim CNN, so moškega in žensko s fotografije identificirali kot vplivnico gibanja MAGA (gibanje podpornikov ameriškega predsednika, op. a.) Melisso Rein Lively in njenega partnerja Philippa Ostermanna.
Incident se je zgodil 11. oktobra zvečer na postaji podzemne železnice Bond Street v središču londonskega nakupovalnega okrožja."Žrtev je vstopila na postajo s sestro in dvema majhnima otrokoma, od katerih je bil eden v otroškem vozičku. Moški in ženska sta hodila pred njimi, ko je ženska trčila v otroški voziček," so zapisali londonski policisti.
Po trku z vozičkom je moški začel vpiti na žrtev in njeno družino, pri čemer je uporabljal rasistične žaljivke, ženska pa je žrtev zgrabila za lase. Ko se je žrtev poskušala braniti, je moški izvlekel majhno stekleničko in pojasnil, da gre za solzivec. Z njim je nato popršil v smeri žrtve, so še dodali policisti.
Uporaba solzivca je v Veliki Britaniji nezakonita, za kar je predvidena kazen do šest mesecev zapora.
Melissa Rein Lively je goreča podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa, t. i. vplivnica MAGA in direktorica podjetja za odnose z javnostmi America First PR s sedežem v Arizoni, ki se "bori" proti t. i. "woke kulturi". Načrtovala naj bi tudi širitev svojega podjetja v Evropo za promocijo zahodnih vrednot, poroča CNN.
Lively je znana osebnost v ameriških konservativnih krogih in se je lani potegovala za položaj tiskovne predstavnice Bele hiše. Večkrat objavlja tudi fotografije s Trumpovega posestva Mar-a-Lago na Floridi.
Njen partner, Ostermann, je medtem nemški poslovnež, zaposlen v investicijskem podjetju s sedežem v Münchnu. 14. oktobra bi moral biti govorec na konferenci v Londonu, a je bil nato s seznama črtan.
Lively in Ostermann se nista odzvala na prošnjo CNN za komentar.
