Rasno motiviran napad: v ameriški trgovini ubil tri temnopolte osebe

V Združenih državah se je zgodil nov strelski napad, ki je terjal tri smrtne žrtve. Belopolti moški je vstopil v trgovino in nad prisotnimi sprožil stele. V rasno motiviranem napadu je strelec ubil tri temnopolte osebe, nato pa je sodil še sebi, so sporočile oblasti v Jacksonvillu. Pred napadom je po besedah lokalnega šerifa napisal manifesto, na vsaj eni od njegovih pušk pa so preiskovalci odkrili narisano svastiko. FBI je zaradi streljanja, ki ga obravnava kot zločin iz sovraštva, sprožil preiskavo.

Kot je povedal lokalni šerif T K Waters je strelec med napadom na temnopolto skupnost ubil dva moška in žensko, nato pa je sodil še sebi. V času strelskega napada je moški nosil neprebojni jopič, s seboj pa je imel lahko polavtomatsko puško in pištolo, poroča BBC. Oblasti predvidevajo, da je v napadu deloval sam ter da je želel po zločinu ubiti tudi samega sebe. Preiskovalci so med preiskavo odkrili, da je storilec pred napadom napisal tudi manifesto. Za zdaj neimenovani moški, ki je v okrožju Clay v Jacksonvillu živel s svojimi starši, je pred napadom pustil tudi več sporočil o dvojih namerah, je povedal Waters. Eno sporočilo je pustil za starše, drugega pa za medije. Šerif je dodal, da je imela vsaj ena od pušk narisano svastiko. FBI je v povezavi s streljanjem, ki ga obravnava kot zločin iz sovraštva, sprožil preiskavo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Napad se je sicer prav na 60. obletnico govora Martina Luthra Kinga Jr. V soboto se je v prestolnici zbralo več deset tisoč ljudi, da bi obeležili zgodovinski mejnik v gibanju za državljanske pravice. Županja Donna Deegan je medtem v odzivu na grozljiv dogodek dejala, da gre za zločin poln sovraštva in ga je vodilo rasistično sovraštvo. Napad se je sicer zgodil okoli 1,5 kilometra stran od zgodovinsko temnopolte univerze Edwards Waters. "Že eno samo streljanje je preveč, toda množična streljanja je še toliko težje prenašati," je dejala Deeganova. Guverner Floride Ron DeSantis je streljanje opisal kot "grozljivo". "Strelec je svoje žrtve izbiral na podlagi njihove rase, kar je popolnoma nesprejemljivo," je dejal DeSantis, ki se poteguje za predsedniškega kandidata republikanske stranke. "Raje se je ubil, kot da bi se soočil s posledicami in sprejel odgovornost za svoja dejanja," je dodal. Bela hiša je medtem sporočila, da je bil o streljanju obveščen tudi ameriški predsednik Joe Biden. Odzvala pa se je tudi trgovina, v kateri se je strelski napad zgodil Dollar General je sporočil, da so "zaradi nesmiselnega nasilja, ki se je zgodilo v naši trgovini, skrušeni". Dodali so, da je njihova prednostna naloga zdaj, da podpirajo njihove zaposlene v Jacksonvillu, ki sodelujejo z organi kazenskega pregona. Po podatkih spletne strani Gun Violence Archive so v letošnjem letu v ZDA zabeležili že več kot 28.000 smrtnih žrtev zaradi strelnega orožja.