Rast prebivalstva se je na Kitajskem v zadnjem desetletju močno upočasnila

Najnovejši objavljeni popis prebivalstva razkriva, da rodnost ni bila tako nizka od konca sedemdesetih let. Povprečna letna stopnja rasti je v zadnjih desetih letih znašala 0,53 odstotka, medtem ko je ta med letoma 2000 in 2010 znašala 0,57 odstotka. Prebivalstvo se je tako tokrat povečalo na 1,41 milijarde oseb. S tem Peking preprosto ni mogel doseči cilja, zastavljenega leta 2016, pri prehodu na model, da naj ima vsaka družina dva otroka, kar naj bi do leta 2020 prebivalstvo povečalo za 1,42 milijarde.

Po uradnih podatkih je prebivalstvo daljnovzhodne države od leta 2010 do 2020 naraslo za 5,38 odstotka, na približno 1,41 milijarde prebivalcev. Pred tem je bila stopnja rasti 5,84-odstotna, leta prej pa še večja. Od uvedbe tako imenovane politike enega otroka leta 1979 se stopnja rasti prebivalstva nenehno umirja. Z rezultati popisa prebivalstva pa sedaj dodatno pritiskajo na Peking, naj ta okrepi ukrepe, da bi pari imeli več otrok, in da bi s tem preprečili upad prebivalstva. Tokratni rezultati predstavljajo popis prebivalstva, ki ga izvedejo vsakih deset let enkrat. Popis so izvedli konec leta 2020, tako da je približno sedem milijonov popisovalcev šlo od vrat do vrat in po kitajskih gospodinjstvih zbiralo informacije.

icon-expand Z dodatnimi ukrepi za povečanje rodnosti želi Kitajska omejiti upad prebivalstva. FOTO: Dreamstime

Ning Jidže, vodja Državnega urada za statistiko, je razkril, da se je lani rodilo 12 milijonov dojenčkov, kar je znatno manj glede na 18 milijonov novorojenčkov leta 2016. Dodal je, da je število sicer "še vedno precej visoko". Jizhe je dodal, da je nižja stopnja rodnosti naravni rezultat kitajskega družbenega in gospodarskega razvoja. To je utemeljil s tem, da vedno ko se država bolj razvija, se stopnja rodnosti običajno zmanjšuje zaradi stopnje izobrazbe in drugih prednostnih nalog, kot je kariera. Na primer v sosednjih državah, na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je prav tako v zadnjih letih rodnost rekordno upadla, jim kljub različnim vladnim spodbudam za pare, da naj imajo več otrok, tega števila ni uspelo dvigniti. Lani je Južna Koreja prvič v zgodovini zabeležila več smrti kot rojstev, kar je sprožilo nov alarm v državi, ki že ima najnižjo rodnost na svetu. Ali Kitajska tega že ni poskušala izboljšati?

icon-expand Upadlo je tudi število delovno aktivnega prebivalstva. FOTO: Dreamstime

Da. Leta 2016 je vlada zaključila s kontroverzno politiko enega otroka in dovolila parom, da imajo dva otroka. Toda reforma kljub takojšnjemu dvoletnemu povečanju ni uspela obrniti upada stopnje rodnosti v državi. Jue Su, ekonomistka, je dejala: "Čeprav je politika drugega otroka pozitivno vplivala na rodnost, se je izkazala za kratkoročno." Na rodnost in številčnost prebivalstva na Kitajskem je v veliki meri vplivala politika enega otroka, ki so jo uvedli leta 1979, da bi upočasnili rast prebivalstva. Družine, ki so kršile pravila, so se soočale z globami, izgubo zaposlitve in tudi s prisilnimi splavi. Delovno aktivno prebivalstvo Kitajske, kamor spadajo osebe, stare od 16 do 59 let, se je v primerjavi z zadnjim popisom prebivalstva tudi zmanjšalo za 40 milijonov. Toda Jidže je ob tem dodal, da celotno delovno aktivno prebivalstvo "ostaja veliko", saj šteje 880 milijonov ljudi. "Še vedno imamo visoko število delovne sile," je dejal. Su pa je opozorila, da bo nadaljnje upadanje delovne sile "omejilo potencialno gospodarsko rast Kitajske".