Rastlin z manj kot 20 spremembami genoma ne bo več treba označevati

EU ima od leta 2001 regulativni okvir za označevanje živil in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijstvu in prehrani, ki zahteva, da je na etiketi izdelka navedeno, da vsebuje GSO. Po novem pa bodo rastline, gensko spremenjene oz. preurejene skladno z novimi genomskimi tehnikami (NGT), razdeljene v dve kategoriji.

V kategoriji 1 (NGT 1) bodo tiste, ki imajo manj kot 20 sprememb genoma in se jih šteje enakovredne konvencionalnim. Teh ne bi bilo treba več označevati.

V drugo kategorijo (NGT 2) pa bodo spadale kompleksne nove gensko spremenjene rastline, ki jih bodo morali še vedno označevati, tako kot velja zdaj. Še naprej bodo tudi podvržene ocenam tveganj, države članice pa bodo lahko zavrnile njihovo gojenje.