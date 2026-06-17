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Rastlin z manj kot 20 spremembami genoma ne bo več treba označevati

Strasbourg, 17. 06. 2026 13.34 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
GSO koruza

Evropski parlament je potrdil zakonodajo, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Po novem ne bo več treba označevati rastlin z manj kot 20 spremembami genoma. Rahljanju pravil so nasprotovale nekatere potrošniške in druge organizacije.

EU ima od leta 2001 regulativni okvir za označevanje živil in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijstvu in prehrani, ki zahteva, da je na etiketi izdelka navedeno, da vsebuje GSO. Po novem pa bodo rastline, gensko spremenjene oz. preurejene skladno z novimi genomskimi tehnikami (NGT), razdeljene v dve kategoriji.

V kategoriji 1 (NGT 1) bodo tiste, ki imajo manj kot 20 sprememb genoma in se jih šteje enakovredne konvencionalnim. Teh ne bi bilo treba več označevati.

V drugo kategorijo (NGT 2) pa bodo spadale kompleksne nove gensko spremenjene rastline, ki jih bodo morali še vedno označevati, tako kot velja zdaj. Še naprej bodo tudi podvržene ocenam tveganj, države članice pa bodo lahko zavrnile njihovo gojenje.

Evropski parlament
Evropski parlament
FOTO: Profimedia

Uradni namen zakonodaje, ki rahlja obstoječa pravila, je okrepiti konkurenčnost evropskega agroživilskega sektorja ter razvoj na podnebne spremembe in škodljivce odpornejših rastlin, ki bi dale večje donose ter pri vzgajanju potrebovale manj virov oz. manj gnojil in pesticidov.

Poročevalka Jessica Polfjärd (EPP) je dejala, da gre za zgodovinsko zmago za evropske kmete in prihodnost Evrope. Evropski kmetje po njenih besedah že dolgo pozivajo k dostopu do sodobnih orodij za žlahtnjenje, ki bi jim pomagala razviti bolj odporne pridelke in manj odvisne od pesticidov.

Uredba bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU in se bo začela uporabljati dve leti pozneje.

Rahljanju pravil je sicer nasprotovalo več organizacij, pa tudi kmetijsko ministrstvo. "Ministrstvo za kmetijstvo na prvo mesto postavlja interes slovenskega kmeta, zato že od vsega začetka nasprotuje odpravi zahteve po obveznem označevanju izdelkov, pridobljenih s pomočjo novih genomskih tehnik (NGT 1). Ministrstvo zagovarja transparentnost in pravico do obveščenosti potrošnika, kar omogoča informirano izbiro in ohranja visoko raven varstva potrošnikov," so navedli za STA.

evropski parlament rastline genom

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KOMENTARJI11

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Desade
17. 06. 2026 15.08
Prodal so se velikim korporacijam, sramota
Odgovori
0 0
ZeleniGuru
17. 06. 2026 14.56
Tak ja dajmo unicit narod. Vse za denar.
Odgovori
+0
1 1
assassin911
17. 06. 2026 14.35
Pa razumi to birokracijo, prepovejo sladkor v papirnati embalaži za sladkanje kave po drugi strani bolj sporno dovolijo GSO.
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+4
5 1
Hudi časi
17. 06. 2026 14.27
Začenjamo z 20, potem pa potihoma zvišujemo in na koncu odpravimo.
Odgovori
+4
5 1
123soba
17. 06. 2026 14.26
Banda
Odgovori
+4
5 1
Alergičen na levake
17. 06. 2026 14.15
Če nas bodo legalno zastrupljali s hrano, kakšnega smisla ima potem omejitve avtomobilskih emisij, varovanje okolja itd ??? Bando bruseljsko skorumpirano levuharsko bogato plačujemo in mi in Arabci in Amerika in še kdo, da bo čimprej uničila Evropo. Treba jih bo ustavit, preden bo prepozno 😡🤬
Odgovori
+8
9 1
pa saj bo vredu
17. 06. 2026 14.18
Kako so glasovali LPP?
Odgovori
+1
2 1
MarkoJur
17. 06. 2026 14.06
Parlament samih koruptivnih BARAB, ki bi, oziroma so že svoje otroke prodali amerom in mercosurju, pfizerju in ostalim kriminalcem....
Odgovori
+6
7 1
Alergičen na levake
17. 06. 2026 14.03
Treba bo z vilami v Bruselj 😡🤬
Odgovori
+6
7 1
klempas666
17. 06. 2026 14.02
pred leti smo se Američanom smejali da jedo samo gensko spremenjeno hrano.... a zdaj je enaka usoda doletela tudi nas.... upam da slovenski kmet ne podleže temu
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+7
8 1
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