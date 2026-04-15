Tujina

Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

Haag , 15. 04. 2026 16.03 pred eno minuto 1 min branja 5

A.K.
Ratko Mladić

Ratko Mladić je doživel možgansko kap. Po besedah njegovega sina Darka Mladića je Mladić v zelo resnem stanju, ne more več sedeti na invalidskem vozičku in ima težave s komuniciranjem.

Ratko Mladić je doživel lažjo možgansko kap, a je zdaj v resnem stanju, je povedal njegov sin Darko Mladić, poroča Kurir. Mladićev sin je povedal, da je Mladić možgansko kap utrpel v petek, 10. aprila, in da pričakuje dokumentacijo zdravstvene službe haaškega sodišča, iz katere bo izvedel podrobnosti o tem, kaj se je točno zgodilo. 

FOTO: AP

"Premeščen je bil v bolnišnico, zato so ga še isti dan vrnili v priporno enoto. Najverjetneje je imel lažjo možgansko kap. Obljubili so nam, da nam bodo poslali te dokumente. Razen ustnega pogovora z zdravnikom nismo prejeli ničesar. Čakamo, da nam pošljejo te izvide, kar naj bi storili isti dan, vendar še nismo prejeli ničesar," je dejal Darko Mladić.

Po njegovih besedah je njegov oče v zelo resnem stanju, ne more več sedeti na invalidskem vozičku in težko komunicira. Po navedbah agencije je Ratko Mladić doživel že več kapi, ima pa tudi resne srčno-žilne bolezni, visok krvni tlak, nevrološke okvare in težave z ledvicami. Večkrat je bil tudi hospitaliziran. 

Razlagalnik

Ratko Mladić je bil bosansko-srbski vojaški poveljnik, ki je igral ključno vlogo med vojno v Bosni in Hercegovini (1992-1995). Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) ga je leta 2017 obsodilo na dosmrtni zapor zaradi vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida, vključno s sodelovanjem pri obleganju Sarajeva in masakru v Srebrenici.

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) je bilo ustanovljeno s strani Varnostnega sveta Združenih narodov leta 1993, da bi sodilo odgovornim za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene med vojnami v nekdanji Jugoslaviji. Sodišče je delovalo v Haagu na Nizozemskem in je obsodilo več visokih političnih in vojaških voditeljev za vojne zločine, zločine proti človečnosti in genocid.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
