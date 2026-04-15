Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

Ratko Mladić je doživel lažjo možgansko kap, a je zdaj v resnem stanju, je povedal njegov sin Darko Mladić, poroča Kurir. Mladićev sin je povedal, da je Mladić možgansko kap utrpel v petek, 10. aprila, in da pričakuje dokumentacijo zdravstvene službe haaškega sodišča, iz katere bo izvedel podrobnosti o tem, kaj se je točno zgodilo.

"Premeščen je bil v bolnišnico, zato so ga še isti dan vrnili v priporno enoto. Najverjetneje je imel lažjo možgansko kap. Obljubili so nam, da nam bodo poslali te dokumente. Razen ustnega pogovora z zdravnikom nismo prejeli ničesar. Čakamo, da nam pošljejo te izvide, kar naj bi storili isti dan, vendar še nismo prejeli ničesar," je dejal Darko Mladić.

Po njegovih besedah je njegov oče v zelo resnem stanju, ne more več sedeti na invalidskem vozičku in težko komunicira. Po navedbah agencije je Ratko Mladić doživel že več kapi, ima pa tudi resne srčno-žilne bolezni, visok krvni tlak, nevrološke okvare in težave z ledvicami. Večkrat je bil tudi hospitaliziran.