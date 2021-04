Raul Castro se poslavlja z vrha Komunistične partije Kube

Fidel in Raul Castro, slika iz leta 1961.

Je pa v preteklosti Raul namignil, da bi ga lahko kot prvega sekretarja Komunistične partije nasledil 60-letni Miguel Diaz-Canel , ki velja za podpornika gospodarskega odpiranja Kube, a brez sprememb enopartijskega političnega sistema. Diaz-Canelu je Castro aprila 2018 že predal svoje državne funkcije predsednika državnega in ministrskega sveta. Sam pa je obdržal še vodilni položaj v partiji in poveljstvo vojske.

89-letnik je svojo odločitev o odstopu sporočil na odprtju osmega kongresa vladajoče (in tudi edine dovoljene) stranke na otoku. Upokojujem se z občutkom, da sem izpolnil svojo misijo in verjamem v lepo prihodnost naše domovine, je ob tem po poročanju AP dejal Castro. Koga bo podprl za svojega naslednika ni znano.

Odstop označuje konec obdobja bratov Castro, Kube prvič po šestih desetletjih tako uradno ne bo vodil eden od bratov Castro.

Otok sredi Karibskega morja se sicer sooča z vedno zahtevnejšimi izzivi, ki jih je pandemija koronavirusa le še poglobila. Opustošeno gospodarstvo, ki so ga še dodatno prizadele Trumpove sankcije, je v lanskem letu še dodatno prizadel upad turizma. Gospodarstvo se je po navedbah AP skrčilo za 11 odstotkov, kar se odraža tudi v vsesplošnem pomanjkanju dobrin.

Rojen leta 1931 kot mlajši brat Fidela Castra, se je Raul šolal na univerzi v Havani, kjer se je pridružil komunistični mladini. Kasneje je skupaj z bratom sodeloval pri državnem udaru in kubanski revoluciji, zatem pa dolga leta zavzemal položaj obrambnega ministra Kube. Veljal je za drugega človeka kubanskega režima vse do bolezni in smrti brata Fidela, za katerim je leta 2011 prevzel tudi položaj prvega sekretarja Komunistične partije Kube.