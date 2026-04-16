Ravnatelj s hitrim posredovanjem preprečil strelski napad

Na srednji šoli Pauls Valley je 7. aprila nekdanji dijak vstopil v avlo in začel streljati s pištolo, poroča AP. Ravnatelj Kirk Moore je posredoval, napadalca podrl na tla, mu odvzel orožje in ga zadržal do prihoda policije, čeprav ga je napadalec medtem ustrelil v nogo.

Videoposnetek, ki ga je objavilo šolsko okrožje, prikazuje trenutek, ko napadalec z orožjem meri v dva dijaka. Po strelu ravnatelj steče proti njemu, dijaki pa pobegnejo na varno. Drugi zaposleni pozneje dodatno zavaruje orožje in ga odstrani s prizorišča ter pištolo brcne stran. V napadu ni bil poškodovan noben dijak.

Ravnatelj Moore je v izjavi poudaril, da se želi čim prej vrniti na delo in nadaljevati svoje poslanstvo izobraževanja mladih.