Ravnatelj s hitrim posredovanjem preprečil strelski napad

Na srednji šoli Pauls Valley je 7. aprila nekdanji dijak vstopil v avlo in začel streljati s pištolo, poroča AP. Ravnatelj Kirk Moore je posredoval, napadalca podrl na tla, mu odvzel orožje in ga zadržal do prihoda policije, čeprav ga je napadalec medtem ustrelil v nogo.
Videoposnetek, ki ga je objavilo šolsko okrožje, prikazuje trenutek, ko napadalec z orožjem meri v dva dijaka. Po strelu ravnatelj steče proti njemu, dijaki pa pobegnejo na varno. Drugi zaposleni pozneje dodatno zavaruje orožje in ga odstrani s prizorišča ter pištolo brcne stran. V napadu ni bil poškodovan noben dijak.
Ravnatelj Moore je v izjavi poudaril, da se želi čim prej vrniti na delo in nadaljevati svoje poslanstvo izobraževanja mladih.
Policija je aretirala Victorja Leeja Hawkinsa, 20-letnega nekdanjega dijaka, obtoženega nezakonitega nošenja orožja, streljanja z namenom ubijanja in groženj z orožjem. Po navedbah oblasti je osumljenec priznal, da je načrtoval množični napad po vzoru streljanja v Columbinu leta 1999. Krivde ni priznal, v priporu pa ostaja ob varščini v višini enega milijona dolarjev (približno 847.799 evrov), navaja AP.
Mesto Pauls Valley, približno 100 kilometrov južno od Oklahoma Cityja, ima okoli 6.000 prebivalcev in je po dogodku pretreseno, a hvaležno za hitro ukrepanje, ki je preprečilo hujšo tragedijo.
