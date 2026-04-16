Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ravnatelj s hitrim posredovanjem preprečil strelski napad

Pauls Valley, 16. 04. 2026 13.56 pred 46 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ravnatelj posreduje in prepreči strelski napad

V ZDA se je zgodil strelski napad na šoli Pauls Valley. S hitro reakcijo ga je preprečil ravnatelj Kirk Moore. Kljub temu da je bil ustreljen v nogo, je napadalca obvladal do prihoda policije. Napadalca so aretirali.

Na srednji šoli Pauls Valley je 7. aprila nekdanji dijak vstopil v avlo in začel streljati s pištolo, poroča AP. Ravnatelj Kirk Moore je posredoval, napadalca podrl na tla, mu odvzel orožje in ga zadržal do prihoda policije, čeprav ga je napadalec medtem ustrelil v nogo.

Videoposnetek, ki ga je objavilo šolsko okrožje, prikazuje trenutek, ko napadalec z orožjem meri v dva dijaka. Po strelu ravnatelj steče proti njemu, dijaki pa pobegnejo na varno. Drugi zaposleni pozneje dodatno zavaruje orožje in ga odstrani s prizorišča ter pištolo brcne stran. V napadu ni bil poškodovan noben dijak.

Ravnatelj Moore je v izjavi poudaril, da se želi čim prej vrniti na delo in nadaljevati svoje poslanstvo izobraževanja mladih.

Policija je aretirala Victorja Leeja Hawkinsa, 20-letnega nekdanjega dijaka, obtoženega nezakonitega nošenja orožja, streljanja z namenom ubijanja in groženj z orožjem. Po navedbah oblasti je osumljenec priznal, da je načrtoval množični napad po vzoru streljanja v Columbinu leta 1999. Krivde ni priznal, v priporu pa ostaja ob varščini v višini enega milijona dolarjev (približno 847.799 evrov), navaja AP.

Mesto Pauls Valley, približno 100 kilometrov južno od Oklahoma Cityja, ima okoli 6.000 prebivalcev in je po dogodku pretreseno, a hvaležno za hitro ukrepanje, ki je preprečilo hujšo tragedijo.

strelski napad šola ravnatelj napadalec ZDA

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641