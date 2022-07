'Ravnodušnost ljudi': v središču mesta do smrti pretepel afriškega migranta

Naši zahodni sosedje poročajo o umoru afriškega migranta, nigerijskega uličnega prodajalca, ki naj bi ga na obljudeni nakupovalni ulici sredi dneva do smrti pretepel italijanski državljan. Ob tem pa kritike prihajajo tudi od politikov, ki so obsodili ravnodušnost mimoidočih, ki v napadu niso posredovali fizično. Opazovalci so namreč incident posneli, a brutalnega napada ni poskušal ustaviti nihče.

Smrt nigerijskega uličnega prodajalca, ki ga je sredi dneva in v središču mesta Civitanova Marche v petek brutalno pretepel moški, je sprožila val ogorčenja. Mimoidoči so namreč napad posneli, vendar pa fizično ni posredoval nihče. Posnetek, ki je zakrožil po spletu, je šokiral skupnost na družbenih omrežjih. Čeprav nihče od opazovalcev v napadu ni poskušal fizično posredovati, so poklicali policijo, ki je žrtvi skušala pomagati, je za italijanske medije povedal policijski načelnik Matteo Luconi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Policija je s pomočjo ulične kamere izsledila napadalca ter kasneje aretirala 32-letnega Italijana zaradi suma umora in tatvine, saj naj bi žrtvi ukradel tudi telefon. Podrobnosti in okoliščine dogodka sicer za zdaj še niso znane. A ulice Civitanove Marche je v soboto vseeno preplavilo več sto pripadnikov nigerijske skupnosti, ki so zahtevali pravico za prodajalca. Kot je dejala italijanska policija, se je dogodek zgodil v petek na glavni ulici mesta, ko je napadalec zgrabil berglo prodajalca Alike Ogorchukwuja ter ga začel udarjati. Po poročanju nekaterih italijanskih medijev naj bi se napad zgodil potem, ko je Nigerijec storilčevo dekle pozval k nakupu izdelkov. Daniel Amanza, ki vodi združenje za priseljence ACSIM v regiji Marche, je medtem dejal, da je žrtev napadalčevo dekle imenovala "bella" (prevedeno v "lepa"). "Ta kompliment ga je ubil," je dejal Amanza, ki je dodal, da je tragično dejstvo, da je bilo v bližini veliko ljudi. "Snemali so in napadalca pozivali, naj preneha, vendar pa se nihče ni premaknil ter posredoval," je še dodal. 'Nezaslišana srditost. Vsesplošna brezbrižnost' Napad so obsodili tudi italijanski politiki. Umor Ogorchukwuja, poročenega nigerijskega prodajalca in očeta dveh otrok, je v soboto obsodil župan italijanskega mesta Tommaso Claudio Corvatta. Ob tem je dejal, da v mestu "že nekaj časa divja ozračje nestrpnosti". Prav tako se je oglasil vodja levičarske Demokratske stranke Enrico Letta, ki je dogodek označil za "grozen". "Nezaslišana srditost. Vsesplošna brezbrižnost. Ne more biti opravičila," je zapisal na spletu. Ogorčenje je izrazil tudi desničarski voditelj Matteo Salvini. Ob tem je poudaril, da varnosti ljudi ne sme narekovati barva njihove kože ter da mora varnost ostati osnovna človekova pravica.