Reševalci so bili prepozni, petletni Rayan umrl

Oblasti Maroka so potrdile, da je petletni Rayan, katerega reševanje je z upanjem spremljal cel svet, izgubil bitko. Rayan je bil štiri dni ujet na dnu vodnjaka, reševalci pa so hiteli, da bi dečka pravočasno rešili. A kot poroča BBC, so bili prepozni. Ko so reševalci dečka v soboto zvečer končno prinesli iz vodnjaka, množica ni vedela, da je nesrečni deček umrl, zato so njegovo reševanje pozdravljali z vzkliki, piše BBC. A temu je sledila pretresenost, ko so čez nekaj minut sporočili, da dečku ni uspelo. Na družbenih omrežjih se je v hipu razširilo na tisoče objav sočutja in žalosti: "Rayanovega poguma ne bomo nikoli pozabili in nas bo navdihoval za vedno," je eden izmed zapisov.