Veter v Umagu pihal s hitrostjo 150 kilometrov na uro, morje v Trstu zalilo hiše in lokale

Neurje, ki je sinoči prizadelo Istro, je povzročilo kar nekaj razdejanja. Še posebej so ga občutili turisti v kampih, iz Umaga poročajo, da je veter tam pihal celo s hitrostjo 150 kilometrov na uro. Burno vremensko dogajanje je prizadelo tudi obalo Italije. Najhuje je bilo v Trstu in okolici, kjer je veter prav tako podiral drevesa, nekatere ceste so bile zaradi poplav neprevozne. Posnetki s tržaške obale kažejo tudi moč morja, ki je zalilo nekatere hiše in lokale.

Več delov hrvaške obale in notranjosti države je v ponedeljek zajelo močno neurje. V Umagu je veter pihal tudi do 150 kilometrov na uro, na morju pa so bile trombe, je poročal portal istramet.hr. Izruvana so številna drevesa in prometni znaki, veter je odnašal zabojnike za smeti. Škodo so zabeležili na družinskih hišah, avtomobilih in cestah, so potrdili gasilci iz Umaga. V Poreču je podrto drevo uničilo eno od avtobusnih postajališč.

Veter je odnesel streho s poslopja šole za odrasle v Dugi Resi. Neki voznik avtomobila se je padajoči strehi izognil za las, poroča hrvaška televizija HTV. Neurje je v ponedeljek zvečer zajelo tudi Zadar in Zagreb. Voda je poplavila nekatere ceste, a večje škode po prvih podatkih ni bilo. Ulice v Trstu pod vodo, razbesnjeno morje zalivalo hiše in lokale Tržaško pokrajino je v ponedeljek popoldne zajelo neurje, ki je prineslo obilne padavine in močan veter. Med drugim so bile v Trstu poplavljene ulice, veter pa je podiral drevesa.

Kot poroča Primorski dnevnik na svoji spletni strani, je ponekod v pol ure padlo skoraj 30 litrov dežja na kvadratni meter. To je približno tretjina celotnega običajnega mesečnega povprečja. Največ dežja je padlo v Trstu in Briščikih. Razbesnjeno morje je takole zalilo eno od hiš na obali.

Sunki vetra so bili najmočnejši v vzhodnih in osrednjih predelih tržaške pokrajine, nekoliko manj močni pa na zahodu. Najmočnejši sunek jugozahodnega vetra so izmerili v Trstu na pomolu Bratov Bandiera in na Katinari, in sicer 93 kilometrov na uro. Neurje je sinoči močno prizadelo tudi slovensko obalo. Podiralo je drevesa in zalivalo kleti, ponekod so ostali brez elektrike. V Piranu je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost 122 kilometrov na uro.