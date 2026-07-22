Razbil šipo gorečega vozila in voznika skozi okno izvlekel na varno

Policist iz Southlaka (v Teksasu) je iz gorečega avtomobila sredi avtoceste rešil moškega. Ta ni utrpel nobenih poškodb.
Policijski častnik, desetnik Joshua Swisher, se je med rutinskim nadzorom prometa na državni avtocesti 114 odzval na prijavo o vozilu, iz katerega se je močno kadilo, poroča AP News. Avtomobilska in telesna kamera sta posneli dramatičen prizor. Policist je stekel proti gorečemu avtomobilu in ob tem kričal: "Bežite iz avtomobila! Bežite! Bežite! Zdaj!" Poskušal je odpreti vrata, ki so bila očitno zaklenjena. "Pridite skozi okno!" nato svetuje, si nadene rokavice in razbije šipo, zmedenega voznika pa nato izvleče kar skozi stransko okno avtomobila.
Nato policist vpraša, ali je v avtu še kdo. Ko ugotovi, da je voznik vozil sam, ga privede do svojega avtomobila.
Napeti trenutki, ki so se zgodili 7. junija, so bili ujeti na posnetkih telesne kamere in kamere v policijskem vozilu ter prikazujejo hitro in odločno posredovanje policista med izrednim dogodkom. Za svoj pogum, hitro presojo in odločno ukrepanje je desetnik prejel priznanje Policijske uprave Southlake za izjemno ravnanje (Meritorious Conduct Award).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.