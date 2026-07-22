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Razbil šipo gorečega vozila in voznika skozi okno izvlekel na varno

Southlake, 22. 07. 2026 08.28 pred 59 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Policist voznika zvlekel skozi okno

Kamera je zabeležila pogumno dejanje teksaškega policista, ki je na avtocesti razbil steklo gorečega avtomobila in voznika varno izvlekel na prosto. Za svoj pogum, hitro presojo in odločno ukrepanje je prejel tudi posebno priznanje.

Policist iz Southlaka (v Teksasu) je iz gorečega avtomobila sredi avtoceste rešil moškega. Ta ni utrpel nobenih poškodb.

Policijski častnik, desetnik Joshua Swisher, se je med rutinskim nadzorom prometa na državni avtocesti 114 odzval na prijavo o vozilu, iz katerega se je močno kadilo, poroča AP News. Avtomobilska in telesna kamera sta posneli dramatičen prizor. Policist je stekel proti gorečemu avtomobilu in ob tem kričal: "Bežite iz avtomobila! Bežite! Bežite! Zdaj!" Poskušal je odpreti vrata, ki so bila očitno zaklenjena. "Pridite skozi okno!" nato svetuje, si nadene rokavice in razbije šipo, zmedenega voznika pa nato izvleče kar skozi stransko okno avtomobila.

Nato policist vpraša, ali je v avtu še kdo. Ko ugotovi, da je voznik vozil sam, ga privede do svojega avtomobila.

Napeti trenutki, ki so se zgodili 7. junija, so bili ujeti na posnetkih telesne kamere in kamere v policijskem vozilu ter prikazujejo hitro in odločno posredovanje policista med izrednim dogodkom. Za svoj pogum, hitro presojo in odločno ukrepanje je desetnik prejel priznanje Policijske uprave Southlake za izjemno ravnanje (Meritorious Conduct Award).

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KOMENTARJI6

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MAMULA
22. 07. 2026 10.01
Drvarnica električna....ojoj kako goreli še bodo električni avtomobili. Zapomnite si to
Odgovori
0 0
Čombe
22. 07. 2026 09.59
Šipo haha
Odgovori
-1
0 1
biggbrader
22. 07. 2026 09.54
Kot bi delal samomor.
Odgovori
+0
1 1
Aleksei Kaar
22. 07. 2026 09.40
Šipo? Vi to resno?
Odgovori
+0
2 2
progresivnidaveknastanovanja
22. 07. 2026 09.38
Odlično, sedi 10. Ni mi jasno, je kar potegnil šipo pa je počila? Je pa pravo čudo da se voznik ni porezal na črepinjah šipe.
Odgovori
+0
1 1
a6t352
22. 07. 2026 09.57
V vozilih se uporablja kaljeno steklo (in npr. v tuš kabinah), razen za vetrobransko. Tako steklo je bolj krhko in se ne razbije kakor klasična šipa, ampak se razleti na majhne kocke/kvadrčke, ki te kvečjemu nekoliko popraskajo.
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+1
1 0
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