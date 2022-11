Razbili evropski superkartel in zasegli 30 ton kokaina

Europol je razbil "superkartel", ki je nadzoroval tretjino evropske trgovine s kokainom. V operaciji so aretirali 49 ljudi v različnih evropskih državah, šest glavnih osumljencev pa v Dubaju, so sporočili. Pri tem so zasegli 30 ton kokaina.

Med 8. in 19. novembrom so po Evropi in v Združenih arabskih emiratih v Evropolu izvedli usklajene racije, v katerih so na prste stopili evropskemu superkartelu za preprodajo drog in pri tem zasegli 30 ton kokaina. Europol je obsežne aretacije izvedel v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, v Španiji in Dubaju, piše Guardian. V Belgiji so aretirali deset ljudi, šest v Franciji in 13 v Španiji.

icon-expand Razbili evropski superkartel FOTO: Spain Guardia Civil

Europol je kriminalcem na sled prišel s prisluškovanjem komunikacije med preprodajalci drog. "Gre za huda kazniva dejanja, ki se nanašajo na mednarodno trgovino z drogami, predvsem iz Južne Amerike prek pristanišč Antwerpen in Rotterdam," je sporočilo nizozemsko državno tožilstvo. Nizozemski tožilci so že sporočili, da bodo zahtevali izročitev osumljencev iz ZAE. "Eden izmed nizozemskih osumljencev je zelo velika riba," je povedal vir iz Europola, ki je želel ostati anonimen, še piše Guardian.

Kot so sporočili, je namreč eden od osumljencev 37-letni moški z nizozemskim in maroškim državljanstvom, ki je bil pridržan zaradi domnevnega uvoza več tisoč kilogramov kokaina na Nizozemsko v letih 2020 in 2021. Drugi osumljenec pa je 40-letni nizozemsko-bosanski državljan. Nizozemska osumljenca naj bi bili povezana z razvpitim Ridouanom Taghijem, ki je bil aretiran v Dubaju leta 2019 in mu zdaj sodijo na Nizozemskem. Taghi je obtožen vodenja ogromne skupine za tihotapljenje kokaina s sedežem v Amsterdamu in se sooča s številnimi hudimi obtožbami, vključno z umorom.

icon-expand Droge FOTO: Shutterstock

Španske oblasti so sporočile, da so 8. novembra v Barceloni, Madridu in Málagi aretirali 13 ljudi, potem ko so v zabojniku v pristanišču Valencia našli 698 kilogramov kokaina. Vodja tihotapske operacije, britanski državljan, pa je po poskusu aretacije v Španiji pobegnil v Dubaj in od tam še naprej usmerjal operacije. Kokain je bil uvožen iz Paname, dobavitelj, pa je živel v Dubaju.