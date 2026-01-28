Naslovnica
Tujina

Razbili hrvaško kriminalno združbo: med pridržanimi tudi policist

Zagreb, 28. 01. 2026 10.11 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
Hrvaška policija

Na Hrvaškem potekajo obsežne preiskave v zvezi s trgovino z drogo. Med prijetimi je sedem oseb, tudi policist iz Krapine. Pod drobnogledom kriminalistov se je znašlo tudi avtoprevozniško podjetje, ki naj bi med zahodnoevropskimi državami prepeljalo okoli 150 kilogramov kokaina in 200 kilogramov marihuane.

Na območju treh hrvaških policijskih uprav (Zagreb, Krapina-Zagorje in v Splitsko-dalmatinski županiji) že od jutra potekajo obsežne kriminalistične preiskave. Po nalogu Urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) so doslej pridržali sedem oseb, ukrepi se nanašajo tudi na eno pravno osebo.

Kriminalisti so še vedno na terenu in zbirajo dokaze, poročajo hrvaški mediji. Trenutno potekajo zaslišanja, nakar bo USKOK sprejel odločitev o nadaljnih ukrepih, so sporočili.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Več oseb je osumljenih kaznivih dejanj, povezanih z drogo in korupcijo. Delovali naj bi v hudodelski združbi, piše hrvaški net.hr. Šlo naj bi za preprodajo in tihotapljenje marihuane in kokaina. Mednarodni preprodajalci so hrvaške državljane 'najeli' za prevoz okoli 150 kilogramov kokaina in približno 200 kilogramov marihuane med državami EU, poroča 24sata. V kriminalnih aktivnostih naj bi sodeloval tudi policist iz Krapine, ki so mu plačevali za preverjanje registrskih tablic vozil, da bi ugotovili, ali jim policija sledi.

Čez Fernetiče skušal pretihotapiti kokain, namenjen na Balkan

Osumljenci so drogo med več zahodnoevropskimi državami, občasno pa tudi na Hrvaško, prevažali s tovornjaki – imeli so namreč registrirana prevozna podjetja. To naj bi počeli vse od leta 2020, komunicirali so s pomočjo aplikacije Sky. USKOK je s pomočjo Europola uspel razbiti šifrirano komunikacijo, pridobil večjo količino podatkov in našel osumljence.

Hrvaška droga preiskave

V francoskem smučarskem letovišču Courchevel zagorel hotel

Na robu mesta več kot 20-metrsko plazišče

brabusednet
28. 01. 2026 11.40
Da ni kak policaj z priimkom Stojanović zraven.
Odgovori
0 0
Too7
28. 01. 2026 11.25
V Ljubljani se je ravnokar zgodil rop Sintalovega kombija z denarjem
Odgovori
0 0
zajfa
28. 01. 2026 10.57
A to je uspeh? Pa to ne zadostuje niti za 5 minut uporabe v celi EU. 200 kg marihuane je nič od nič celo za HR trg kaj šele za EU. Komedija. Bolje da bili tiho in se ne hvalili s tem drobižem. Legalizirat vse in bo mir.
Odgovori
+1
2 1
bandit1
28. 01. 2026 10.56
Nič niso razbili, le prestrukturilali bodo kadre in nadaljevali z delom. In jutri ne bo več problema dobit material.
Odgovori
+3
3 0
oježeš
28. 01. 2026 10.52
V takih rabotah skoraj vedno sodeluje kakšen pokvarjeni policist, ki istočasno meče slabo luč na vse ostale. Nekateri gredo v policijo le zato, da bi se počutili nedotakljive in pomagali kriminalcem. Na srečo je takih malo, se pa najdejo.
Odgovori
-2
1 3
Grickoficko
28. 01. 2026 10.49
👍
Odgovori
+1
1 0
