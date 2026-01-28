Razbili hrvaško kriminalno združbo: med pridržanimi tudi policist

Na območju treh hrvaških policijskih uprav (Zagreb, Krapina-Zagorje in v Splitsko-dalmatinski županiji) že od jutra potekajo obsežne kriminalistične preiskave. Po nalogu Urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) so doslej pridržali sedem oseb, ukrepi se nanašajo tudi na eno pravno osebo.
Kriminalisti so še vedno na terenu in zbirajo dokaze, poročajo hrvaški mediji. Trenutno potekajo zaslišanja, nakar bo USKOK sprejel odločitev o nadaljnih ukrepih, so sporočili.
Več oseb je osumljenih kaznivih dejanj, povezanih z drogo in korupcijo. Delovali naj bi v hudodelski združbi, piše hrvaški net.hr. Šlo naj bi za preprodajo in tihotapljenje marihuane in kokaina. Mednarodni preprodajalci so hrvaške državljane 'najeli' za prevoz okoli 150 kilogramov kokaina in približno 200 kilogramov marihuane med državami EU, poroča 24sata. V kriminalnih aktivnostih naj bi sodeloval tudi policist iz Krapine, ki so mu plačevali za preverjanje registrskih tablic vozil, da bi ugotovili, ali jim policija sledi.
Osumljenci so drogo med več zahodnoevropskimi državami, občasno pa tudi na Hrvaško, prevažali s tovornjaki – imeli so namreč registrirana prevozna podjetja. To naj bi počeli vse od leta 2020, komunicirali so s pomočjo aplikacije Sky. USKOK je s pomočjo Europola uspel razbiti šifrirano komunikacijo, pridobil večjo količino podatkov in našel osumljence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.