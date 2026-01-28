Razbili hrvaško kriminalno združbo: med pridržanimi tudi policist

Na območju treh hrvaških policijskih uprav (Zagreb, Krapina-Zagorje in v Splitsko-dalmatinski županiji) že od jutra potekajo obsežne kriminalistične preiskave. Po nalogu Urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) so doslej pridržali sedem oseb, ukrepi se nanašajo tudi na eno pravno osebo.

Kriminalisti so še vedno na terenu in zbirajo dokaze, poročajo hrvaški mediji. Trenutno potekajo zaslišanja, nakar bo USKOK sprejel odločitev o nadaljnih ukrepih, so sporočili.