Preiskava pod vodstvom romunskih organov pregona se je začela novembra lani in je razkrila mednarodno kriminalno združbo, ki je delovala v več evropskih državah.

Žrtve novačili z lažnimi obljubami o ljubezni

Kriminalna združba, ki jo sestavljajo romunski državljani, naj bi ranljive ženske v Romuniji novačila s tako imenovano metodo "lover-boy" (metoda ljubimca). S pretvarjanjem, da so v romantičnem razmerju z njimi, so pridobili njihovo zaupanje, nato pa so jih odpeljali v tujino in jih prisilili v prostitucijo. Delovali so v skupno devetih evropskih državah, zlasti v Avstriji, Nemčiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol











Dva udarca v štirih državah

Ali je bila med devetimi državami, v katerih je združba izkoriščala žrtve, tudi Slovenija oziroma ali je pri preiskavi sodelovala slovenska policija, še preverjamo na Generalni policijski upravi. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Preiskovalci menijo, da je kriminalna mreža delovala prek strukturirane združbe na družinski osnovi in s to dejavnostjo pridobila več milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. V preiskavi so tesno sodelovali organi pregona iz Romunije, Avstrije, Nemčije, Irske in Združenega kraljestva (Severne Irske). Prvo usklajeno akcijo so izvedli 5. novembra v Avstriji, Nemčiji in Romuniji, 19. novembra pa je sledila še druga akcija na Irskem in v Romuniji. Med operacijama so policisti v Romuniji, Nemčiji in na Irskem opravili 61 hišnih preiskav in zasegli večjo količino premoženja nezakonitega izvora, med drugim gotovino in luksuzna vozila. Skupno so do zdaj identificirali več kot 70 žrtev in 50 osumljencev. 38 osumljencev so aretirali, med akcijami pa zaščitili 51 potencialnih žrtev.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol

Akcija proti trgovini z ljudmi v Romuniji Europol







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