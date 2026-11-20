Preiskava pod vodstvom romunskih organov pregona se je začela novembra lani in je razkrila mednarodno kriminalno združbo, ki je delovala v več evropskih državah.
Žrtve novačili z lažnimi obljubami o ljubezni
Kriminalna združba, ki jo sestavljajo romunski državljani, naj bi ranljive ženske v Romuniji novačila s tako imenovano metodo "lover-boy" (metoda ljubimca). S pretvarjanjem, da so v romantičnem razmerju z njimi, so pridobili njihovo zaupanje, nato pa so jih odpeljali v tujino in jih prisilili v prostitucijo.
Delovali so v skupno devetih evropskih državah, zlasti v Avstriji, Nemčiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu.
Dva udarca v štirih državah
Preiskovalci menijo, da je kriminalna mreža delovala prek strukturirane združbe na družinski osnovi in s to dejavnostjo pridobila več milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
V preiskavi so tesno sodelovali organi pregona iz Romunije, Avstrije, Nemčije, Irske in Združenega kraljestva (Severne Irske). Prvo usklajeno akcijo so izvedli 5. novembra v Avstriji, Nemčiji in Romuniji, 19. novembra pa je sledila še druga akcija na Irskem in v Romuniji.
Med operacijama so policisti v Romuniji, Nemčiji in na Irskem opravili 61 hišnih preiskav in zasegli večjo količino premoženja nezakonitega izvora, med drugim gotovino in luksuzna vozila.
Skupno so do zdaj identificirali več kot 70 žrtev in 50 osumljencev. 38 osumljencev so aretirali, med akcijami pa zaščitili 51 potencialnih žrtev.
Ključna vloga Europola
Europol je preiskavo od samega začetka podpiral z izmenjavo informacij, organizacijo operativnih sestankov in analitično podporo pri povezovanju čezmejnih sledi.
Med samimi akcijami je bil v Bukarešti vzpostavljen poseben koordinacijski center, kjer so Europolovi strokovnjaki v realnem času preverjali podatke in skrbeli za nemoteno komunikacijo med nacionalnimi policijami.
"To sodelovanje je preiskovalcem pomagalo ustvariti jasnejšo sliko o dejavnostih mreže po Evropi in uskladiti ukrepe proti njenim članom," so zapisali pri Europolu.
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