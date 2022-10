Razbili mrežo ljudi, ki je ruskim proizvajalcem orožja dobavljala dele

Prva shema je vključevala kupovanje občutljive tehnologije ameriških proizvajalcev, kot so napredni polprevodniki in mikroprocesorji, ki se uporabljajo v vojaških letalih, raketnih sistemih, pametnem strelivu, radarjih in satelitih.

Kot poroča AFP , so po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva v obeh primerih vpletena slamnata podjetja v več državah, med drugim v Dubaju in Nemčiji, ustanovljena za izogibanje ameriškim in sankcijam drugih držav proti Rusiji. Določene elektronske komponente, ki jih je priskrbela kriminalna mreža, so odkrili v ruskem orožju in vojaški opremi na bojiščih v Ukrajini.

Rusa Jurij Orehov in Artjom Us, ki bivata v Dubaju, ter še trije ruski državljani so po podatkih ameriškega pravosodnega ministrstva preko podjetja v nemškem Hamburgu pošiljali tehnologijo ruskim proizvajalcem orožja, za katere zaradi vojne v Ukrajini veljajo ameriške sankcije. Tako naj bi Orehov leta 2019 potoval v ZDA, da bi priskrbel komponente, uporabljene v ruskih vojaških letalih suhoj.

Orehov naj bi poleg tega skupaj z ruskimi partnerji in dvema venezuelskima naftnima posrednikoma preko podjetja v Nemčiji iz Venezuele v Rusijo in na Kitajsko prepeljal na stotine milijonov sodov nafte, s čimer so kršili mednarodne sankcije. Plačila so potekala preko slamnatih podjetij, banke v Združenih arabskih emiratih ter preko trgovanja s kriptovalutami.

Pet ruskih državljanov in venezuelska naftna posrednika obtožnice bremenijo zarote za ogoljufanje ZDA, kršitve sankcij, goljufij in pranja denarja.

Orehova so v ponedeljek aretirali v Nemčiji, Usa pa v Italiji. ZDA bodo po navedbah ministrstva za pravosodje zahtevale njuno izročitev, proti Orehovu ter podjetjema v Dubaju in Nemčiji pa so uvedle sankcije.

Med pridržanimi tudi Ukrajinec

Latvijci in Ukrajinec, ki jih v ZDA obravnavajo v ločenem primeru, pa naj bi poskrbeli za nabavo rezkalnega brusa, izdelanega v ZDA za evropski trg. Orodje so skušali prepeljati v Rusijo, a so ga zasegle latvijske oblasti. Po besedah ameriške tožilke Vanesse Roberts Avery bi lahko to orodje uporabili pri izdelavi jedrskega orožja in v ruskem obrambnem programu.

Vse tri latvijske državljane so prijeli v torek, ukrajinskega državljana pa so aretirali že junija v Estoniji. Obtožnice jih bremenijo zarote za ogoljufanje ZDA, tihotapljenja in pranja denarja. ZDA zahtevajo tudi njihovo izročitev.