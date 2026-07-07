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Razbili mrežo za prodajo ponarejenih kondomov v Evropi

Bruselj, 07. 07. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Kondomi

Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf) je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200.000 ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov.

Agencija Evropske unije je pojasnila, da je s pomočjo nacionalnih carinskih organov ugotovila, da so izdelki, ki so jih zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji, izvirali od istega dobavitelja s sedežem na Kitajskem. V sodelovanju s kitajskimi organi pa so izsledili izvoznika, ki je bil odgovoren za te pošiljke.

"Blago je bilo lažno deklarirano kot igrače, očitno z namenom, da bi se izognili pregledom nacionalnih organov", medtem ko so kondomi kot medicinski pripomočki v Evropski uniji podvrženi strogim zdravstvenim in varnostnim standardom, je izpostavila agencija v sporočilu na svoji spletni strani.

Kondom
Kondom
FOTO: Shutterstock

Za medicinske pripomočke je namreč potrebna certifikacija CE, poleg tega pa morajo izpolnjevati standarde, kot je ISO 4074, da se dokaže njihova varnost in učinkovitost, je spomnila.

Izpostavila je še, da so s preiskavo uspeli preprečiti znaten dotok kondomov, ki ne izpolnjujejo kakovostnih zahtev EU, kot so nadzor mikrobiološke kontaminacije, testi neprepustnosti in stabilnosti, zahteve glede dimenzij ter rok uporabe.

Uporaba teh kondomov bi potrošnike izpostavila zdravstvenim tveganjem, kot so spolno prenosljive bolezni, nenačrtovane nosečnosti ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam in materialom, so še opozorili. Dodali so, da je bila tržna vrednost prodanih kondomov ocenjena na več kot 200.000 evrov.

Po končani preiskavi je generalni direktor Olafa Petr Klement danes v Bruslju izpostavil, da so ponarejeni kondomi nevarni. "Niso testirani, niso nadzorovani in niso varni. Lahko omogočajo širjenje spolno prenosljivih okužb. Zato se je Olaf osredotočil na mreže, ki stojijo za to nezakonito trgovino," je dejal.

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KOMENTARJI2

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Jaz17
07. 07. 2026 16.24
Bravo EU, ne ve se kaj je večji uspeh, pokrovčke na plastenkah narediti neodstranljive ali ponarejene kondome odstraniti iz prometa...to drugo zna povečati rodnost v EU, da bo več davkoplačevalcev, ki bodo krili nebuloze EU uradnikov...
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0 0
NeXadileC
07. 07. 2026 15.27
RIS no Risk
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