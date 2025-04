Razbili eno največjih pedofilskih mrež: 35 držav in skoraj 2 milijona uporabnikov

Kriminalisti so identificirali 1393 osumljencev, zaradi deljenja in širjenja gradiv spolne zlorabe otrok so jih od tega za zdaj aretirali 79. Nekateri od aretiranih niso le nalagali in gledali videoposnetkov, ampak tudi sami zlorabljali otroke. Preiskava je sicer še v teku.

Preiskavo sta ob podpori Europola izvedla Bavarski kriminalistični urad (Bayerisches Landeskriminalamt) in bavarski centralni urad za kibernetski kriminal (ZCB). V akciji je skupno sodelovalo 35 držav z vsega sveta, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, ki je tudi sodelovalo v akciji.

Več kot 91.000 videoposnetkov zlorabe otrok

Po mnenju preiskovalcev je bilo, medtem ko je bila platforma aktivna, naloženih in deljenih 91.000 videoposnetkov, ki so skupaj trajali 6288 ur. Vsako uro je bilo na platformo v povprečju naloženih 3,5 novih videov. Številni med njimi so bili policiji pred preiskavo neznani.

Do kriminalcev prišli prek sledenja kriptovalutam

Bavarski urad za kriminalistične preiskave je pojasnil, da so uporabniki do omrežja lahko dostopali po registraciji in plačilu s kriptovalutami. Uporabljali naj bi tudi valute, ki so sicer zasnovane za maksimalno anonimnost. Kljub temu, da so uporabniki uporabljali storitve za skrivanje identitete, so preiskovalci lahko sledili kripto transakcijam in plačila povezali z uporabniki.

V okviru akcije, ki je potekala pod imenom OP Stream, so preiskali 96 lokacij v Nemčiji, samo na Bavarskem pa so opravili devet preiskav pri devetih osebah v Münchnu, Nürnbergu, Rosenheimu in drugod. Na Bavarskem je prebivalo skupno 12 osumljencev, v Nemčiji pa poteka preiskava proti 103 osebam.

Uporabniki so za ogled in prenašanje vsebin plačevali s kriptovalutami, ki so bile nato pretvorjene v žetone. Poleg tega so si lahko storilci žetone, ki so jih nato uporabili za gledanje vsebine, prislužili z nalaganjem posnetkov, preverjanjem naslovov in opisov videoposnetkov ter kategorizacijo videoposnetkov.

Vsak video je bil naložen v več različicah (nizka, srednja in visoka kakovost). Tako so kriminalci dobili predogled, za odklepanje visokokakovostnega videa pa so morali plačati pristojbino.